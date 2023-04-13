13 Nisan 2023, Perşembe
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Anketler 14 Mayıs için diyor? Seçim ilk turda biter mi? Liste krizi nereye varacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı bir TV programında kendisine sorulan seçim ilk turda biter mi sorusuna “Anketlerde açık ara öndeyiz. Hem cumhurbaşkanlığında hem ittifak olarak açık ara öndeyiz. Seçim ikinci tura kalmaz. Milletim işi zora sokmaz” dedi. Öte yandan CHP ve İYİ Parti’de liste krizi devam ediyor? Peki anketler ne diyor? Seçim 2. tura gider mi? Muhalefette liste krizine seçmen ne cevap verecek? AK Parti listelerinde değişikli olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Taşdemir değerlendirdi.