Sadullah Ergin’in CHP’den milletvekili adaylığı sonrası ortalık fena karıştı! CHP’li isimlerden ağır eleştiriler

"YANDAŞ BİR LİSTE"

Çiçek bir diğer paylaşımında ise, "CHP vekil listesini değerlendirmem neticesinde ortaya çıkan sonuç; bu liste memleketi yönetmeye değil! 'Seçim sonrası 38. kurultayı garantilemeye' yönelik yandaş bir liste olduğu tespitidir!" dedi.

NAZLIOĞLU: BU ADAMIN OLDUĞU LİSTEYE OY VERECEK MİSİNİZ?

CHP listesindeki bazı isimlere partiye yakınlığı ile bilinen bir diğer isim Avukat Şule Nazlıoğlu Erol'dan da tepki gecikmedi.

Nazlıoğlu "Sadullah Ergin, CHP 1. bölgeden (Çankaya) aday gösterilmiş. Yazıklar olsun. Balyoz davası sırasında yaptıklarını unutmadık. Artık çantada keklik oylar yok. Çankaya'da oturan Balyoz mağdurlarına soruyorum! Bu adamın olduğu listeye oy verecek misiniz? Asla vermeyeceğim." sözleriyle tepkisini dile getirdi.