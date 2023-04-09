Sadullah Ergin’in CHP'den milletvekili adaylığı sonrası ortalık fena karıştı! CHP'li isimlerden ağır eleştiriler
14 Mayıs seçimleri yolunda siyaset arenasında hiç alışık olmadığımız kadar keskin dönüşlere tanıklık etmekteyiz. DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması, 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ergin'le ilgili yıllar önce söylediklerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu Ergin'le ilgili, o dönem "Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda adalet bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti. Bu yaşananlar ardından CHP kanadından Ergin’in adaylığı ve ortaya çıkan aday tablosuna ağır eleştiriler geldi. İşte detaylar…
Açıklanan listede ortaya çıkan tablo hem CHP içini hem de partide muhalifleri birbirine soktu.
Bu bağlamda CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığı milletvekili aday listelerinde de kendini gösterdi.
KILIÇDAROĞLU VE ÇELİŞKİLERİ
Deva Partili Sadullah Ergin'in, Hatay 1. sıradan CHP Milletvekili olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlık yarattı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu.
KILIÇDAROĞLU 2010'DA SADULLAH ERGİN'İ BU SÖZLERLE HEDEF ALMIŞTI
Ergin, daha sonra Ankara listesine 1. bölge 4. sıradan girdi. Durum böyle olunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki ifadeleri gündeme geldi.
Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti.
Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.
2014 yılına geldiğinde ise Kılıçdaroğlu, Ergin'e yönelik eleştirilerini artırdı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek!" mesajını paylaştı.
CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'de yaşananları ve kaos rüzgarlarını yorumladı.
ÇİÇEK: RESMEN BECAYİŞ YAPMIŞLAR. REZİLLER
Sosyal medyadan ağır eleştirilerde bulunan Çiçek, "İYİ Partinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan eşi Ece Güner Toprak; CHP İstanbul 3. bölge 2. sıradan Erdoğan Toprak aday; TBMM sizlere tahsisli! Türk siyasi tarihine geçecek vaziyette, karı-koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar! CHP'li kadın, sırıtır diye, İP listelerinden gösterilmiş! Resmen becayiş yapmışlar. Reziller" ifadelerine yer verdi.
"YANDAŞ BİR LİSTE"
Çiçek bir diğer paylaşımında ise, "CHP vekil listesini değerlendirmem neticesinde ortaya çıkan sonuç; bu liste memleketi yönetmeye değil! 'Seçim sonrası 38. kurultayı garantilemeye' yönelik yandaş bir liste olduğu tespitidir!" dedi.
NAZLIOĞLU: BU ADAMIN OLDUĞU LİSTEYE OY VERECEK MİSİNİZ?
CHP listesindeki bazı isimlere partiye yakınlığı ile bilinen bir diğer isim Avukat Şule Nazlıoğlu Erol'dan da tepki gecikmedi.
Nazlıoğlu "Sadullah Ergin, CHP 1. bölgeden (Çankaya) aday gösterilmiş. Yazıklar olsun. Balyoz davası sırasında yaptıklarını unutmadık. Artık çantada keklik oylar yok. Çankaya'da oturan Balyoz mağdurlarına soruyorum! Bu adamın olduğu listeye oy verecek misiniz? Asla vermeyeceğim." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Öte yandan Sadullah Ergin'in CHP listelerinden seçime girecek olmasına CHP'ye yakın gazetecilerden de tepki geldi.
SEVİNÇ: İNANAMIYORUM! CHP'NİN KALESİNDE!
Şaban Sevinç, "İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında." paylaşımını yaptı.
BALBAY: FETÖ'NÜN EN ALÇAK KUMPASLARI KURDUĞU GÜNLERİN ADALET BAKANI
CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'da Ergin'in listede yer alması ardından küplere bindi.
Balbay, "Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!" cümlelerini kurdu.
ÖZDİL: VATAN HAİNİDİR!
Gazeteci Yılmaz Ödil ise Ergin için, "Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" dedi.
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