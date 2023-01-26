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Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden AYRILDI MI? Bir DEVRİN SONU! Rıza Baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Rıza baba rolüyle akıllara yer eden oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar kadrosundan ayrıldığına dair iddialar merak konusu oldu. 45 günlük ara verdiği açıklanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü için gün sayılırken hayranlarını üzen haber geldi. Peki Rıza baba Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Rıza baba neden ayrıldı?