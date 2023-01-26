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Haberler Galeri Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden AYRILDI MI? Bir DEVRİN SONU! Rıza Baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden AYRILDI MI? Bir DEVRİN SONU! Rıza Baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Rıza baba rolüyle akıllara yer eden oyuncu Zafer Ergin'in Arka Sokaklar kadrosundan ayrıldığına dair iddialar merak konusu oldu. 45 günlük ara verdiği açıklanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü için gün sayılırken hayranlarını üzen haber geldi. Peki Rıza baba Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Rıza baba neden ayrıldı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 13:11
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Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden AYRILDI MI? Bir DEVRİN SONU! Rıza Baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Sosyal medyada Rıza baba ile ilgili çıkan iddialar sonrası "Arka Sokaklar Rıza baba diziden ayrılıyor mu?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yılların sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza babaya hayat veren oyuncu Zafer Ergin'in kadrodan ayrılacağı haberleri sevenlerini üzdü. Peki Rıza baba Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Rıza baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden AYRILDI MI? Bir DEVRİN SONU! Rıza Baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

RIZA BABA AYRILDI MI?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı. Bu nedenle yapım şirketi Erler Film, ekipten iş bulanların ayrılabileceğini belirterek dizi tekrar çekilirse yeni oyuncularla yola devam edileceğini açıklamıştı. Son gelen haberlere göre dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti.

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Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden AYRILDI MI? Bir DEVRİN SONU! Rıza Baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

17 sezondur ekran macerasını sürdüren Kanal D'nin polisiye türündeki dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba dönemi kapandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrol oyuncularından olan ve Rıza Baba karakteriyle özdeşleşen Zafer Ergin, ara verilen diziden ayrıldı.

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Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden AYRILDI MI? Bir DEVRİN SONU! Rıza Baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Ergin'in yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Ancak konu ile ilgili ne kanaldan ne de oyuncunun kendisinden resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden AYRILDI MI? Bir DEVRİN SONU! Rıza Baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ZAFER ERGİN KİMDİR?

30 Ağustos 1942 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Zafer Ergin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.