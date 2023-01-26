Rıza Baba Arka Sokaklar dizisinden AYRILDI MI? Bir DEVRİN SONU! Rıza Baba neden ayrıldı? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

RIZA BABA AYRILDI MI?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı. Bu nedenle yapım şirketi Erler Film, ekipten iş bulanların ayrılabileceğini belirterek dizi tekrar çekilirse yeni oyuncularla yola devam edileceğini açıklamıştı. Son gelen haberlere göre dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti.