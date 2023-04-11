AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…

Melik Yiğitel'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:

Beyannamenin 3 temel parametresi olacak. Bunlardan bir tanesi deprem ve depremle başlayan kentsel dönüşüm tartışmaları. Ekonomi diğer önemli başlıklardan biri olacak. Bunun içine yatırımlar da dahil olacak. Beyannamenin 3 başlığı güvenlik olacak. PKK ve FETÖ ile mücadele ile Suriye'den gelebilecek tehlikeler bunun içinde olacak. Bu 3 temel parametre taşıyıcı kolon gibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılından beri seçim beyannamelerini açıkladıktan sonra hükümet programı bu beyannamenin üzerine bina ediliyor. Bugün burada bir mimari göreceğiz. Seçimden sonra kenarına köşesine eklemeler olacaktır. AK Parti'de milletvekilleri değişimi yüzde 65 civarında ve bu çok radikal bir karar. Ancak geçmiş dönemlere baktığımız zaman yenilenme oranı AK Parti'de yüzde 50 ve yüzde 60 arasında. Kurumsal hafızayı taşıyan isimler partide çalışmaya devam edecek.