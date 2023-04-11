AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…
AK Parti'de gözler artık bugüne çevrilmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesini açıklayacak. 23 başlıkta hazırlanan beyannamede, 5 yıllık hedefler ön planda olacak. İnsan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık dikkat çeken başlıklar. Bugün AK Parti seçim kampanyası başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin 600 milletvekili adayını ili il tanıtacak. Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu olan AK Parti’nin önemli isimleri ve gazeteciler değerlendirdi.
AK Parti'de bugün büyük bir heyecan yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan vizyon projeleriyle seçim beyannamesini açıklayacak. 23 başlıkta hazırlanan beyannamede 5 yıllık hedefler ön planda. Seçim beyannamesinde gençler ve kadınlara öncelik var. İnsan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık dikkat çeken başlıklar. Ekonomiye geniş yer ayrılacak, enflasyonla mücadele öncelikli olacak. Kamuda hesap verilebilirlik, ihalelerde şeffaflık vurgusu bekleniyor.
Bugün AK Parti seçim kampanyası başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin 600 milletvekili adayını ili il tanıtacak. Başkan Erdoğan yurt gezilerine çıkacak, 40 ilde halkla buluşacak. 14 Mayıs'a giden yolda vatandaş ile bire bir temas sağlanacak.
Seçim beyannamesindeki mesajlar neler? AK Parti'nin şahlanış dönemindeki hedefleri ne? Başkan Erdoğan kampanyayı nasıl yürütecek? Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olan AK Parti'nin önemli isimleri ve gazeteciler değerlendirdi.
Melik Yiğitel'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:
Beyannamenin 3 temel parametresi olacak. Bunlardan bir tanesi deprem ve depremle başlayan kentsel dönüşüm tartışmaları. Ekonomi diğer önemli başlıklardan biri olacak. Bunun içine yatırımlar da dahil olacak. Beyannamenin 3 başlığı güvenlik olacak. PKK ve FETÖ ile mücadele ile Suriye'den gelebilecek tehlikeler bunun içinde olacak. Bu 3 temel parametre taşıyıcı kolon gibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılından beri seçim beyannamelerini açıkladıktan sonra hükümet programı bu beyannamenin üzerine bina ediliyor. Bugün burada bir mimari göreceğiz. Seçimden sonra kenarına köşesine eklemeler olacaktır. AK Parti'de milletvekilleri değişimi yüzde 65 civarında ve bu çok radikal bir karar. Ancak geçmiş dönemlere baktığımız zaman yenilenme oranı AK Parti'de yüzde 50 ve yüzde 60 arasında. Kurumsal hafızayı taşıyan isimler partide çalışmaya devam edecek.
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