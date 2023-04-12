Başkan Erdoğan rakipleriyle arayı açıyor! İşte 16 seçimi kazandıran anlayış

AK Parti merakla beklenen seçim beyannamesini açıkladı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan beyanname büyük heyecan yaratırken, beyannamede yer alan vaatler ise 7'den 70'e herkesin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikteydi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda AK Parti'nin seçim beyannamesini ele alırken, "Erdoğan'ın karşısında gerçeklikten kopmuş, idrak sorunu yaşayan bir siyasi rakip var. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında her yönden inanılmaz bir uçurum var. Erdoğan elbette Türkiye için bir şans ama ülkemiz bu muhalefeti gerçekten hak etmiyor." ifadelerini kullandı.