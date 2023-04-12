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Başkan Erdoğan rakipleriyle arayı açıyor! İşte 16 seçimi kazandıran anlayış

AK Parti merakla beklenen seçim beyannamesini açıkladı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan beyanname büyük heyecan yaratırken, beyannamede yer alan vaatler ise 7'den 70'e herkesin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikteydi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda AK Parti'nin seçim beyannamesini ele alırken, "Erdoğan'ın karşısında gerçeklikten kopmuş, idrak sorunu yaşayan bir siyasi rakip var. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında her yönden inanılmaz bir uçurum var. Erdoğan elbette Türkiye için bir şans ama ülkemiz bu muhalefeti gerçekten hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:01
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Başkan Erdoğan rakipleriyle arayı açıyor! İşte 16 seçimi kazandıran anlayış

İşte Mehmet Barlas'ın "Erdoğan arayı gittikçe açıyor" başlıklı o yazısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 Mayıs seçim beyannamesini açıkladı. Başarılı ve coşkulu bir organizasyon oldu. Programın başında yayınlanan "Türkiye Yüzyılı" barkovizyon gösterisini ve Yücel Arzen'in "Söyle" isimli şarkısını çok başarılı buldum.

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Başkan Erdoğan rakipleriyle arayı açıyor! İşte 16 seçimi kazandıran anlayış

Erdoğan 3 saate yakın konuştu. Türkiye'nin tüm temel meselelerine değindi. Detaylarına girmeden önce bir konunun altını çizmek istiyorum. Dünkü konuşmada, yaklaşık 21 yıldır Türkiye'nin her sokağına hizmet götürmüş, her vatandaşın hayatına dokunmuş bir siyasetçinin tecrübesini, özgüvenini ve kararlılığını izledik.

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Başkan Erdoğan rakipleriyle arayı açıyor! İşte 16 seçimi kazandıran anlayış

Erdoğan'ın en yakın rakibi olan Kılıçdaroğlu'nu da geçen hafta bir TV kanalında dinlemiştik. Uyuşturucu kaçakçılarının paralarını ele geçireceğini, organ mafyasına vergi koyacağını ve bu yöntemlerle Türkiye'ye sıcak para getireceğini iddia ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakipleriyle arayı gittikçe açıyor.

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Başkan Erdoğan rakipleriyle arayı açıyor! İşte 16 seçimi kazandıran anlayış

Sadece oy oranlarından bahsetmiyorum. Erdoğan'ın karşısında gerçeklikten kopmuş, idrak sorunu yaşayan bir siyasi rakip var. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında her yönden inanılmaz bir uçurum var. Erdoğan elbette Türkiye için bir şans ama ülkemiz bu muhalefeti gerçekten hak etmiyor.

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Başkan Erdoğan rakipleriyle arayı açıyor! İşte 16 seçimi kazandıran anlayış

SEÇİMLERE ASRIN FELAKETİ DAMGA VURACAK
14 Mayıs seçimlerine, 11 ilimizde meydana gelen asrın deprem felaketi damgasını vuracak demiştik. Erdoğan'ın konuşmasında da deprem felaketinin yaralarını sarma konusu ön plandaydı. Sadece deprem bölgesinde değil, afet riski yüksek olan bölgelerde alınacak önlemler de madde madde sıralandı.