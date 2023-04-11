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Haberler Galeri İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi: Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar

İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi: Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki dönemde ülkemizi ve milletimizi dünyada hakettiği yere getireceğiz" dedi. Toplantı öncesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin müjdelerini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.04.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 16:27
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İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi: Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi: Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar

Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

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İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi: Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar

Yoğun sevgi gösterileri arasında salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partilileri platformdan selamladı.

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İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi: Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar
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İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi: Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar