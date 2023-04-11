11 Nisan 2023, Salı
İşte AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi: Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki dönemde ülkemizi ve milletimizi dünyada hakettiği yere getireceğiz" dedi. Toplantı öncesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin müjdelerini vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 11.04.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 16:27
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