En büyük savaş gemisi envanterde! TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek

DÜNYA İLK SİHA GEMİSİ HİZMETE HAZIR!

Dünyanın ilk SİHA gemisi "TCG Anadolu" TSK envanterine giriyor. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek. Geminin hangarında 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek.

Onur Erim'in öne çıkan sözleri:

"Savunma Sanayii son yıllarda çok ciddi atılımlar yaptı. Çok ciddi başarılar elde etti. Bugün burada ilk defa Türkiye'nin Savunma Sanayii'nin bu kadar komplike bu kadar çok disiplinli yeni bir ürününe şahit olacağız. Bu çok gurur verici bir durum. Çıkarma gemisi, LHD gemisi, SİHa gemisi… İşte bunların hepsini bir araya getirmek Savunma Sanayi'yi çok farklı bir yere taşıyor.