En büyük savaş gemisi envanterde! TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi envantere giriyor. TCG Anadolu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisi görüntüsü ile dosta güven düşmana korku veriyor. Mavi Vatan'ı koruyacak gemi, dünyada ilk kez insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabilme imkanı taşıyor. TCG Anadolu veya Anadolu L-400 isimli amfibik hücum gemisi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.
50 ila 110 adet Bayraktar TB3 insansız hava aracı veya Bayraktar Kızılelma 8 adet As532 veya CH-47F helikopter, 4 adet T-129 ATAK helikopteri 2 adet S70-B SEAHAWK genel maksat helikopteri, 6 adet F358 bulundurabiliyor.
232 metre genişliği, 58 metre yüksekliği bulunan TCG Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı bulunuyor. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor.
Gemi hakkında Coskun Başbuğ şu değerlendirmeleri yaptı:
"Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Donanmamız dünyada sayılı ülkede olan kabiliyeti kazanmış oldu. Uçak gemileri sayılı ülkelerde var. Bu her şeyden önce psikolojik üstünlüğünüze ve caydırıcı özelliğinize çok güç katan bir faktör. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "uçak gemimiz olmalı" diye her platformlarda söylediği sözleri hatırlıyorum. 2014'ten beri burada hummalı bir çalışma var.
Sabah ben gemiyi gezme fırsatı buldum. Dışarıdan bakmakla ya da anlatmakla olacak iş değil. İçine girip o havayı teneffüs etmek lazım. Müşretek görev kuvveti bütünün içine alan ve inanılmaz bir harekat kabiliyeti sağlayan teknoloji var. Yazılımın da yerli olduğu gerçekten bileği bükülmez eser olduğunu görüyorsunuz. Dünyada ABD, İngiltere ve Japonya ile başlayan uçak gemisi Türkiye için masaldan ibaretti. Ben mesleğe başladığımda bunu öyle görüyordum.
Ben uzakta bir hedef olarak görüyordum bunu ama işte oldu, yapıldı. Bir özelliğini vurgulamakta fayda var; SİHA konan tek gemi. İspanya'dan bir gemi örnek alınarak onun da geliştirerek bir başarı elde edildi. Geminin içinde tanklarımızı, zırhlı araçlarımızı, askeri araçlarımızı bunun yanında çıkar gemilerimizi gördüm. İçinde çıkarma gemisi olarak hareket eden ve Türkiye'ye kıtalar arası güç kazandıran bir eser var ortada."
DÜNYA İLK SİHA GEMİSİ HİZMETE HAZIR!
Dünyanın ilk SİHA gemisi "TCG Anadolu" TSK envanterine giriyor. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek. Geminin hangarında 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek.
Onur Erim'in öne çıkan sözleri:
"Savunma Sanayii son yıllarda çok ciddi atılımlar yaptı. Çok ciddi başarılar elde etti. Bugün burada ilk defa Türkiye'nin Savunma Sanayii'nin bu kadar komplike bu kadar çok disiplinli yeni bir ürününe şahit olacağız. Bu çok gurur verici bir durum. Çıkarma gemisi, LHD gemisi, SİHa gemisi… İşte bunların hepsini bir araya getirmek Savunma Sanayi'yi çok farklı bir yere taşıyor.
Yaklaşık olarak 1 tabur seviyesindeki birliği A noktasından B noktasına deniz üzerinden bağımsız olarak aktarabilecek. Bunun yanında operasyonu yönetebilecek kabiliyette bir deniz platformundan bahsediyoruz burada. Dünyada ilk defe bir SİHA bir gemiye inecek. Toplamda 30 helikopter ve 40'ın biraz üzerinde SİHA barındırabilecek. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Türkiye'nin üretimini kapatacak ve dünyada ses getirecek bir proje.
Dünyadan bu konuda Türkiye'ye sipariş yağacağına eminim. Bunu bir sürü uluslararası platformlarda görüyor ve dinliyoruz. Böyle bir platform sattığınız zaman aynı anda helikopter, SİHA ve bütün mühimmatları satmış oluyorsunuz. Bunun yanında yıllar sürecek bakım-onarım ve yedek parça işlerini de satmış oluyorsunuz. Türkiye artık en üst ligde TCG Anadolu'da bunun en büyük nişanesidir."
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