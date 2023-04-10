7’li koalisyonun adayları arasında tartışmalı isimler ne anlama geliyor?

Kurtuluş Tayiz'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:

"AK Parti'nin listesinde yüzde 65 oranında bir değişim var. Bu çok radikal ve bence kamuoyunun beklentilerini karşılayan bir karar oldu. AK Parti'de 105 vekil devam ediyor ve ana iskelet korundu. Bakanların aday yapılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim konusundaki kararlılığını net şekilde ortaya koyuyor. AK Parti yerelden gelene önem vermiş ve listeye konulan adayın getireceği oya da önem verilmiş.