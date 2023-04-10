7'li koalisyonun adayları arasında tartışmalı isimler ne anlama geliyor?
DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ergin'le ilgili yıllar önce söylediklerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu Ergin'le ilgili, o dönem "Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti. Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından İYİ Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş ve Edirne'den sonra Şanlıurfa'dan da istifa haberi geldi. Eski İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, milletvekili adayı yapılmadığı için partisinden istifa ettiğini açıkladı, "Meral Akşener'e güvenmeyin" diyen Çakmaklı, yeni istifaların geleceğinin sinyalini verdi. Cumhur İttifakı’nda ise seçim için hummalı çalışmalar devam ediyor. AK Parti’nin listelerinde çok ciddi bir değişim söz konusu. Yaşananlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Kurtuluşu Tayiz ile siyaset iletişimcisi Ferhat Murat A Haber’de değerlendirdi.
Ferhat Murat'ın öne çıkan sözleri:
"Öncelikle hangi ittifakın içinde oldukları çok önemli Vatandaşlar isim değerlendirip bölgeye kazandıracaklarına bakıyor ancak oy verme davranışında ittifakların öne koyduğu politikalar da çok önemli. HDP destekli masa toplumda çok eleştiri alıyor. Milliyetçi oylar buradan uzaklaşmaya başladı. Bunun çok önemli bir faktör olduğunu söyleyelim.
Öte yandan AK Parti'nin listelerinde çok ciddi bir değişim söz konusu. Milletvekillerinin yüzde 65'i değişmiş durumda. 3 dönem kuralı istisnasız şekilde işletilmiş durumda. Listeler için uzun ve titiz bir çalışma yapıldığını görmüş olduk. Anket ve saha çalışmaları listeler yapılırken masaya yatırılmış durumda. Bunun yanında son ana kadar saha çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli isimlerini Anadolu'ya dağıtmış durumda. Kabine'nin üyelerinin Anadolu şehirlerinde liste başı olması çok önemli bir avantaj sağlıyor olacak. Uzun zamandır Z kuşağı vurgusu yapılıyor muhalefet tarafından ancak bunu listelere yansımadığını gördük. AK Parti'de ise ön sıralarda seçilebilecek sıralarda genç isimlerin olduğunu biliyoruz. İzmir bunun örneği ve gençlere yönelik avantaj sağlamış durumda.
Defalarca toplanıp son anda cumhurbaşkanı adayı açıklayan listeler için defalarca toplantı erteleyen taraflar sadece yemek yemek için toplanmışlar. Muhalefetteki bu uyumsuzluk görüntüsü seçmende güçlendi. Bu da seçmende bir çekince oluşturacaktır.
İYİ Parti dondurma gibi eriyor. Mart ayının başında beri masandan kalkma, masaya oturma bunu dışında HDP'nin ortaya çıkıp görünmesi İYİ Parti'nin milliyetçi farklı partilere gitmesine veya kararsız kalmasına yol açtı. Şu günkü sonuçlarda İYİ Parti'de yüzde 40'ın üzerinde bir erime görüyoruz. Durum aşağı yönlü devam ediyor. Ben muhalfette asıl kopmaların 14 Mayıs'tan sonra olacağını parti yönetimlerinde değişimlerin olacağını düşünüyorum."
Kurtuluş Tayiz'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"AK Parti'nin listesinde yüzde 65 oranında bir değişim var. Bu çok radikal ve bence kamuoyunun beklentilerini karşılayan bir karar oldu. AK Parti'de 105 vekil devam ediyor ve ana iskelet korundu. Bakanların aday yapılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim konusundaki kararlılığını net şekilde ortaya koyuyor. AK Parti yerelden gelene önem vermiş ve listeye konulan adayın getireceği oya da önem verilmiş.
Muhalefette büyük bir travma söz konusu. Birlikte kazanacağız diyenler birlikte liste yaptığında teşkilat patlamış durumda. CHP seçmeni açısında ciddi bir şok yaşanıyor. Alerji duyulan isimler listelerde sadece teşkilat değil seçmen tabanı da durumdan şikayetçi. İYİ Parti kaynıyor. Meral Akşener'e olan güven büyük oranda yitirilmiş durumda. Muharrem İnce CHP'de yaşanan liste krizini değerlendiriyor."
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