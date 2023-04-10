TCG Anadolu nedir, teknik özellikleri neler? Ne zaman kullanılmaya başlanacak? Milli SİHA'lara üs olacak!
Türkiye'nin en büyük savaş, dünyanın ise ilk SİHA gemisi gemisi olmaya hazırlanırken vatandaşlar TCG Anadolu gemisi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen TCG Anadolu'nun yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70. Peki TCG Anadolu nedir, teknik özellikleri neler? Ne zaman kullanılmaya başlanacak?
TCG Anadolu gemisinin özellikleri neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yerli ve milli SİHA'lara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine girmeye hazırlanıyor. Peki TCG Anadolu nedir, teknik özellikleri neler? Ne zaman kullanılmaya başlanacak?
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor.
GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Liman kabul testlerinin tamamlanmasının ardından 20 Haziran 2022'de deniz kabul testleri başlatılan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da ilk helikopter konuşlanması ise 17 Kasım 2022'de gerçekleşti. 2023'ün ilk yarısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağlayacağı törenle Türk Silahlı kuvvetlerine teslim edilecek olan TCG Anadolu'nun yine bu yıl içinde göreve başlaması bekleniyor.
Son teknoloji radarlar ve sensörlerle donatılan gemi, çıkarma araçları ve botların yanı sıra araç güvertesinde, tankların ve zırhlı araçların bulunduğu 100'e yakın aracı taşıma imkanına sahip. Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilek.
DENİZ HARP TARİHİNDE YENİ KONSEPT
Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek. SİHA'ları dünyada ilk kez 'sürü' olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor.
Envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde kullanılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşa hazırlanıyor. 30-50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek. Bir tabur tam teşekküllü askerin istenilen bölgeye sevkini sağlayabilecektir.
1.400 KİŞİYİ TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE
Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, 1.400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir.
Yedi yüz kişilik amfibi gücü dışında sekiz deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahip olacak.
TCG ANADOLU ÖZELLİKLERİ
Gemi boyu ve genişliği: 232x32 m
Azami yükseklik: 58 m
Maksimum sürat: 21 knots
Hareket siası: 9.000 mil
Ağır yük garajı: 1.410 m²
Hafif yük garajı: 1.880 m²
Gemi havuzu: 1.165 m²
Hangar: 900 m²
Uçuş güvertesi: 5.440 m²
Savaş uçağı kapasitesi: 6 adet savaş uçağı
Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 adet T-129 Atak
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