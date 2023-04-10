TCG Anadolu nedir, teknik özellikleri neler? Ne zaman kullanılmaya başlanacak? Milli SİHA’lara üs olacak!

1.400 KİŞİYİ TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE

Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, 1.400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir.

Yedi yüz kişilik amfibi gücü dışında sekiz deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahip olacak.