CHP binasının önünde ateş açan zanlıların görüntüleri kamerada! Otomobilde dikkat çeken PKK müziği...

KAFTANCIOĞLU SİYASET PEŞİNDE

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, yaşananlar sonrasında, "İl Başkanlığımıza böyle bir saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu. Ancak geçen hafta İYİ Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk. Nitekim şaşırmadık da" ifadelerini kullanarak yaşananlardan siyaset devşirmişti.