CHP binasının önünde ateş açan zanlıların görüntüleri kamerada! Otomobilde dikkat çeken PKK müziği...
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bulunan boş kovanlar sonrası CHP'li isimler yaşanan olaydan siyasi devşirmeye çalışırken şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde ateş edilen aracın içinde çalan şarkının PKK ile ilişkisi olduğu belirtilirken, çalan şarkıyı yapan grubun HDP'ye de seçim şarkısı yaptığı görüldü. İşte detaylar...
İYİ Parti'nin İstanbul'daki İl Başkanlığı'na gece saatlerinde isabet eden iki kurşun sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaşanan olaydan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarken kürsüde de "mermi şovu" yapmıştı.
HIRSIZI KOVALARKEN...
Ancak emniyet ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonrası zanlı kısa sürede yakalanırken olayın aslı ortaya çıktı. İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların hırsızlık yapan kişileri ateş açan inşaat bekçisinin silahından ateşlendiği belirlendi.
CHP BİNASINDA DA BENZER OLAY YAŞANDI
Bu olaydan kısa bir süre sonra ise buna benzer bir olay da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşandı. 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda olayda zanlılar gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde E.D. isimli şahsın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği belirtildi.
KAFTANCIOĞLU SİYASET PEŞİNDE
CHP'li Canan Kaftancıoğlu, yaşananlar sonrasında, "İl Başkanlığımıza böyle bir saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu. Ancak geçen hafta İYİ Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk. Nitekim şaşırmadık da" ifadelerini kullanarak yaşananlardan siyaset devşirmişti.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde sosyal medya yayını sırasında şüphelinin peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.
Ayrıca silahla ateş edilen otomobilin içinde çalan müziğin ise PKK ile ilgili olduğu tespit edildi. Müziği yapan grubun HDP'ye seçim şarkısı da yaptığı da ifade edildi.
Awaze Çiya isimli grubun 2015 yılında HDP'ye seçim şarkısı....
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