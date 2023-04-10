7'li koalisyonun adayları arasında tartışmalı isimler ne anlama geliyor?

DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ergin'le ilgili yıllar önce söylediklerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu Ergin'le ilgili, o dönem "Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti. Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından İYİ Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş ve Edirne'den sonra Şanlıurfa'dan da istifa haberi geldi. Eski İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, milletvekili adayı yapılmadığı için partisinden istifa ettiğini açıkladı, "Meral Akşener'e güvenmeyin" diyen Çakmaklı, yeni istifaların geleceğinin sinyalini verdi. Cumhur İttifakı’nda ise seçim için hummalı çalışmalar devam ediyor. AK Parti’nin listelerinde çok ciddi bir değişim söz konusu. Yaşananlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Kurtuluşu Tayiz ile siyaset iletişimcisi Ferhat Murat A Haber’de değerlendirdi.

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