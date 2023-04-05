Depremzededen Bakan Kurum’a 7’li koalisyon eleştirisi: Cumhur İttifakı seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin yapamazlar!

Depremzede de Bakan Kurum'a, "Yaptınız. Bak bugün diyorlar ki; o seçilsin bu seçilsin. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum gençliğimi görmeyeyim ki bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar. Allah yolunuz, bahtınızı açık etsin" diye konuştu.

"BERABER ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Depremzedeyi sarılarak teskin eden Bakan Kurum, "Allah razı olsun. Siz merak etmeyin, hiç üzülmeyin, tamam mı? Beraber üstesinden geleceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız" dedi.