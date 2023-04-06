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Kandil'den koalisyona ortak liste çağrısı! 7'li koalisyonu PKK'ya neden sessiz?

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 13:10
Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin seçime ortak listeyle girmesi gerektiğini söyledi. pkk'lı teröristin muhalefetin ortak liste ile seçime girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından İYİ Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı alması dikkat çekerken Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime CHP listelerinden girecek. Peki Kılıçdaroğlu'ndan kim, kaç vekil istiyor? Muhalefette "vekil listesi mücadelesi" nasıl sonuçlanacak? CHP 4 partiye kaç vekil verecek? Masada vekil listesi krizi nasıl sonuçlanacak, kim ne istiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan ve siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz değerlendirdi.
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