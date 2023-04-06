Bakan Karaismailoğlu A Haber’de! Yeni nesil ulaşım projesi
İstanbul için son derece önemli olan megakentte nefes aldıracak ulaşım projelerinden biri de Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projesi. Proje önümüzdeki ay tamamlanacak. Ayrıntıları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber muhabiri Hande Bayraktar'a anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda A Haber muhabiri Hande Bayraktar'a önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Bugün itibarıyla işletmeye hazır hale geldi" dedi.
Bakan Karaismailoğlu'nun A Haber'e yaptı açıklamalar
"Şu anda bizler Fatih'te Sur İçi olarak biline bölgedeyiz. İstanbul'un tarihini anlatan ve tarih kokan bir yer burası. Burada bizim çok önem verdiğimiz bir projeye hayata geçiriyoruz. Burada raylı sistem ile toplu taşına hattı üretiyoruz. Bunun yanında yaya yoları, bisiklet yolları, sosyal alanları ve yeşil alanları ile hakikaten çok müthiş bir proje yapıyoruz.
Fatih'e İstanbul ve ülkemize yakışır bir proje yapıyoruz. Sur İçi'nde olması Kazlıçeşme'den başlayıp Sirkeci'ye kadar uzanması çok önemli. 8 tane tarihi istasyon var. Bunları yeniden ihya ediyoruz. Burası tabi sit alanı ve tabi buradaki tüm işleri Koruma Kurulu kararına göre yapabiliyoruz. Hassa olarak çalıştığımız bu bölgede depreme dayanıklı yapılarda üretiyoruz.
Şu anda bu projede yüzde 90'lar civarındayız. Burası çok özgün olacak yani sadece bir raylı sistem projesi olarak kalmayacak. Bizler burada bir yaşam alanı üretiyoruz. Burada 7 bin 300 metre uzunluğunda bisiklet yolu, yaya yolu bunun yanında 100 bin metrekareye yakın yeşil alan üretiyoruz. Tarihi duraklarımızın önemli bir kısmını ihya edeceğiz.
Bu duraklarda dinlenme alanları, kitap kafeler gibi alanlar oluşturulacak. Burada insanların zevkle zaman geçireceği çok özel bir alan üretiyoruz. Burası daha önce banliyö trenlerinin çalıştığı bir hattı. Marmaray'dan sonra burası atıl kalmıştı, ancak yeni tasarım proje ile birlikte eskisinden çok daha özel bir yer haline gelecek. İstanbul'un değerine değer katacak."
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