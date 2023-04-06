Bakan Karaismailoğlu A Haber’de! Yeni nesil ulaşım projesi

Bakan Karaismailoğlu'nun A Haber'e yaptı açıklamalar

"Şu anda bizler Fatih'te Sur İçi olarak biline bölgedeyiz. İstanbul'un tarihini anlatan ve tarih kokan bir yer burası. Burada bizim çok önem verdiğimiz bir projeye hayata geçiriyoruz. Burada raylı sistem ile toplu taşına hattı üretiyoruz. Bunun yanında yaya yoları, bisiklet yolları, sosyal alanları ve yeşil alanları ile hakikaten çok müthiş bir proje yapıyoruz.