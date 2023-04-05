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Meral Akşener'in mermi şovunun nedeni belli oldu! Nevşin Mengü itiraf etti: Son anketlerde yüzde 8'e kadar düştü

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Meral Akşener’in mermi şovunun nedeni belli oldu! Nevşin Mengü itiraf etti: Son anketlerde yüzde 8’e kadar düştü

Yedili koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından İYİ Parti tabanında HDP ile yapılan ittifaka karşı büyük bir rahatsızlık oluştu. Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerin istifa ettiği İYİ Parti'deki bu düşüş anket sonuçlarına da yansıdı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Nevşin Mengü İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 8'lere kadar düştüğünü söylerken Akşener'in bugün yaptığı "mermi şovunun" nedenini de açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye'de seçimlere az bir süre kalırken yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin duyurulmasına kadar olan sürece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkıp sonrasında saatler içinde tekrar oturması damga vurdu.

İYİ PARTİ'DE HDP RAHATSIZLIĞI

Akşener'in masaya neden döndüğü merak edilirken kulislerde Akşener'in tehdit edilmiş olabileceği konuşuldu. HDP ile açık bir ittifak yapan yedili koalisyon sonrası Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine ses çıkarmayan ve olayı görmezden gelen Akşener'in partisindeki milliyetçi isimler üst üste istifa ediyor.

EN BÜYÜK BOMBA AĞIRALİOĞLU

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçim sürecini zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Ağıralioğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada "Millet tercihiyle baş başa kalamamış tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu." ifadelerini kullandı. HDP'nin Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptığını söyleyen Ağıralioğlu, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" dedi.

RAHATSIZLIK ANKETLERE YANSIDI

İYİ Parti tabanında CHP ile yapılan ittifak ve HDP'nin bu koalisyona dahil olması büyük rahatsızlık yaratırken bu durum anket sonuçlarına da yansımaya başladı.

OYLARI YÜZDE 8'LERE DÜŞTÜ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Nevşin Mengü yaptığı açıklamada İYİ Parti oylarının yüzde 8'lere kadar düştüğünü itiraf etti.

KURŞUN ŞOVUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

Mengü açıklamasının devamında Akşener'in İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların bir gece bekçisi tarafından hırsızlara sıkılmış olmasını görmezden gelerek etrafa kurşunlar atmasını "Bugün Erdoğan ile Akşener'in girdiği bu polemikle, işte bu kurşun atma birazcık eski ülkücü geleneğe göz kırparak, tabanı toparlayabilecek mi göreceğiz." şeklinde yorumladı.

Akşener’in mermi şovunun nedeni belli oldu AKŞENER'İN MERMİ ŞOVUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

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