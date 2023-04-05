05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP ile HDP'nin sır ilişkisi! HDP hangi şartlar altında CHP’ye destek veriyor?

CHP ile HDP'nin sır ilişkisi! HDP hangi şartlar altında CHP’ye destek veriyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
ABONE OL
CHP ile HDP’nin sır ilişkisi! HDP hangi şartlar altında CHP’ye destek veriyor?

HDP'nin başını çektiği ittifak, seçim beyannamesini açıkladı. Skandal talepler var. Terörist başı Öcalan'a özgürlük gibi, özerklik gibi… Üstelik beyannamedeki her vaat HDP'nin kırmızı çizgisi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP bizim kırmızı çizgimiz" diyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapalı kapılar arkasında yaptığı pazarlıklara karşı sessizliğe büründü. Siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan avukat Serkan Toper değerlendirdi.

Terör örgütü ele başı Öcalan'a özgürlük, özerklik, kayyum uygulamasına son verilmesi ve daha niceleri. Kapalı kapılar ardında neyin pazarlığı yapıldı bilinmez, ancak HDP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz aldıkça taleplerinde vites yükseltiyor.

İki taraf da yaptıkları pazarlık çerçevesinde peş peşe açıklamalar yapıyor. Ancak HDP'ye en çok karşı çıkan Meral Akşener sus pus. Partisi ise kaynıyor. Masayı devirmeden önce HDP Akşener'in kırmızı çizgisiydi. Ancak Kılıçdaroğlu ile yaptığı 13 dakikalık sır görüşme sonrası koalisyonda yerini aldı. Ardından da derin bir sessizliğe gömüldü. Öyle ki Akşener'in sessizliği HDP'yi daha da cesaretlendirdi. Öyle ki cumhuriyeti yıkacağını söyleyen HDP'li Sırrı Sakık, "Kapalı kapılar ardında söylenenlerin deklare etmeli" dedi.

Öte yandan Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası ve yumruklu temayül yoklaması sonrası İYİ Parti'de sular durulmuyor. Oy saymada çıkan olaylar sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın ekibinin Genel Merkeze "vazgeçin yoksa kan çıkacak" tehdidinde bulunduğu Ankara kulislerini hareketlendirdi. Koray Aydın, söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

Peki Siyasetin gündeminde neler var? Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında ne söz verdi? CHP'de istifa dalgası kapıda mı? Aday listeleri belirlendikten sonra CHP'de istifalar olur mu? Siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan avukat Serkan Toper değerlendirdi.

Serkan Toper'in öne çıkan sözleri:

Biz dilimiz döndüğünce kapalı kapılar arkasında neler döndüğünü anlatmaya çalıştık. Ama onlar yine masal anlatmaya başladı; soğan şu kadar olmuş bunu konuşun bırakın bunları dediler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arkasında konuştuklarını bilmek kamuoyunun hakkıdır. Madem HDP ile kucaklaştınız ve onları barış güvercini olarak gördünüz ne konuştuğunuzu paylaşın.

HDP ile işbirliği yapmak günahsa niye gizliyorsun? Artık maskelerini indirip doğru bilgileri vermek zorundalar. Öcalan'ı özgür bırakmak için "genel af" konuşuldu mu? Sırrı Sakık yalan söylüyorsa çıkıp hemen bunu açıklayın. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetle hesaplaşmak isteyen HDP'liye cevap verebildiler mi?

Kılıçdaroğlu'nun aklı aday olmak için yaptığı zamanlarda kalmış. Örneğin Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gidiyor ertesini Kılıçdaroğlu, 'Demirtaş'a özgürlük' diye bağırıyordu. Ekrem İmamoğlu iklim zirvesine gidince Kılıçdaroğlu ertesi gün büyükelçiler mektup yazıp uyumlu çalışma mesajları verdi. Bu adaylık savaşında en büyük destekçisi HDP oldu. Türkiye'nin hasmı şeklinde konuşan HDP ne karşılığında Kılıçdaroğlu'na bu desteği vermiştir.

Bunlar Türk egemenliğini tartışmaya açmışlar. Devletin dili Türkçeyi tartışma konusu yapmışlar. Vatandaşlık tanımı ve eğitim dili konularını tartışmaya açmışlar. İradenin bütünlüğünü teslim etme söz konusu… Durduk yere bu kadar büyük Kemal Kılıçdaroğlu sevdası oluşur mu? Cumhur İttifakı, HDP'nin gayri meşru taleplerine cevap vermiyor mu? Biliyor ve çok rahat seçim kazanırdı. Ama bu yolu tercih etmediler. Kılıçdaroğlu ne pazarlık yaptı?

Bize okullarda öüretilen ve içselleştirdiğimiz Mustafa Kemal Atatürk neden Kemal Kılıçdaroğlu'nda yaşamamaktadır? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kurucu ilkeleri ile ters düşme pahasına HDP ile kapalı kapılar arkasına girdi. Sen HDP ile cumhuriyetin kurucu değerleri üzerinden pazarlık yapıyorsan senin söylediğin hiçbir şeyin biz de bir değeri yok.

Kurucu değerler pazarlığı! KURUCU DEĞERLER PAZARLIĞI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bu adamlar seçilmezse... "BU ADAMLAR SEÇİLMEZSE..."
7’li koalisyonda koltuk savaşları 7'Lİ KOALİSYONDA KOLTUK SAVAŞLARI
7’li koalisyon LGBT hakları masasına dönüştü 7'Lİ KOALİSYON LGBT HAKLARI MASASINA DÖNÜŞTÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA