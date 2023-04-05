CHP ile HDP’nin sır ilişkisi! HDP hangi şartlar altında CHP’ye destek veriyor?

Kılıçdaroğlu'nun aklı aday olmak için yaptığı zamanlarda kalmış. Örneğin Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gidiyor ertesini Kılıçdaroğlu, 'Demirtaş'a özgürlük' diye bağırıyordu. Ekrem İmamoğlu iklim zirvesine gidince Kılıçdaroğlu ertesi gün büyükelçiler mektup yazıp uyumlu çalışma mesajları verdi. Bu adaylık savaşında en büyük destekçisi HDP oldu. Türkiye'nin hasmı şeklinde konuşan HDP ne karşılığında Kılıçdaroğlu'na bu desteği vermiştir.

Bunlar Türk egemenliğini tartışmaya açmışlar. Devletin dili Türkçeyi tartışma konusu yapmışlar. Vatandaşlık tanımı ve eğitim dili konularını tartışmaya açmışlar. İradenin bütünlüğünü teslim etme söz konusu… Durduk yere bu kadar büyük Kemal Kılıçdaroğlu sevdası oluşur mu? Cumhur İttifakı, HDP'nin gayri meşru taleplerine cevap vermiyor mu? Biliyor ve çok rahat seçim kazanırdı. Ama bu yolu tercih etmediler. Kılıçdaroğlu ne pazarlık yaptı?