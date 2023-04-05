Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Alevilerden! Emrah Uslu’dan “Haçlı Subayı” benzetmesi

İşte o açıklamalardan satır başları;

Birçok ilde alevi vatandaşlarımız ile buluşmalar gerçekleştirdim ve günlerdir telefonlarım susmuyor "ağzına sağlık oğlum" "bizi onure ettin" "bizi savunan biri çıktı diyorlar.

HAÇLI SUBAYI BENZETMESİ

Orada tüylerim diken diken oldu ve karşımda gerçekten karşımda bir haçlı subayının olduğunu hissettim. Bir Alevi olarak çok üzgünüm Aleviliği karalamanın peşinde olduklarını ve bu ülkeyi bölmenin parçalamanın bir göstergesi olduğunu düşünüyorum.