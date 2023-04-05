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Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Alevilerden! Emrah Uslu’dan “Haçlı Subayı” benzetmesi

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Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Alevilerden! Emrah Uslu’dan “Haçlı Subayı” benzetmesi

Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, seccadeye ayakkabı ile basan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na "Haçlı Subayı" benzetmesi yaptı.

Seccadenin üzerinde ayakkabıları ile duran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi vatandaşlar da tepkili.

Alevi Ocakları İnanç ve Kültür Derneği Başkanı Emrah Uslu, Kılıçdaroğlu'nu "Haçlı subayları"na benzetti.

ÇOK MANİDAR!

Uslu, "Kılıçdaroğlu, bütün ülkede bilindiği şekilde Alevi kimliği ile bilinen bir genel başkan ve Alevi kimliği ile bir genel başkanın seccadenin üstünde resim çekinmesini çok manidar buldum." dedi.

Bilinçli olarak yapıldığını vurgulayan Uslu, "Bir fotoğraf çekilirken farkında değilim diyor, senin özel kalemlerin danışmanların fotoğrafçıların böyle bir hataya kesinlikle izin vermezler bilinçli yapıldı Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Birçok ilde alevi vatandaşlarımız ile buluşmalar gerçekleştirdim ve günlerdir telefonlarım susmuyor "ağzına sağlık oğlum" "bizi onure ettin" "bizi savunan biri çıktı diyorlar.

HAÇLI SUBAYI BENZETMESİ

Orada tüylerim diken diken oldu ve karşımda gerçekten karşımda bir haçlı subayının olduğunu hissettim. Bir Alevi olarak çok üzgünüm Aleviliği karalamanın peşinde olduklarını ve bu ülkeyi bölmenin parçalamanın bir göstergesi olduğunu düşünüyorum.

"KILIÇDAROĞLU ÇANAK TUTUYOR"

Ben bir Alevi olarak Türkmen Alevisi bir vatandaş olarak bundan çok rahatsız oldum çünkü uzun yıllardır bir azınlık üzerinden dinsiz imansız gibi yakıştırmalar bizim toplumumuza yapılıyor buna da Sayın Kılıçdaroğlu'nun çanak tuttuğunu düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'den destek görmesini de sert sözlerle eleştirdi.

- Ben bir Alevi olarak HDP ile aynı masaya oturuyorsam öncelikle topluma ihanet etmiş olurum. Bir Alevinin bunu yapacağına inanmıyorum. Bir Alevi HDP ile PKK ile iş birliği yapamaz.

Bir tepki de Alevilerden! “Haçlı Subayı” benzetmesi BİR TEPKİ DE ALEVİLERDEN! "HAÇLI SUBAYI" BENZETMESİ

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