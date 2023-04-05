Temel Karamollaoğlu’ndan akıllara ziyan savunma! Seccade skandalını bakın nasıl örtmeye çalıştı?

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AKILALMAZ ÖRNEK: BAZI YERLERDE BU OLUYOR

Karamollaoğlu, "Bazı yerlerde bu oluyor. Gidin Suudi Arabistan'da onlar mescide kendi ayakkabıları ile girmekte mahsur görmezler. Çünkü, mühim olan nokta secde edilen yerin temiz olmasıdır. Ayakkabın temiz ise bir mesele yoktur." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu katıldığı programda, Kılıçdaroğlu için 'Herhangi bir dine saygısızlığı, insanların inançlarıyla ilgili eleştirisi sizi rahatsız eden böyle bir durum oldu mu?' şeklindeki bir soruya da, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu konuların hiçbirisinde beni rahatsız edecek bir yaklaşım görmedim, duymadım." yanıtını verdi.