Temel Karamollaoğlu'ndan akıllara ziyan savunma! Seccade skandalını bakın nasıl örtmeye çalıştı?
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı görüntüler peş peşe ortaya çıkarken, CHP yandaşları da skandalı örtbas çabasına girişti. Kılıçdaroğlu'nun seccade saygısızlığı oy uğruna ikiyüzlü siyasetini gözler önüne serdi. Saadet Partili bazı isimler tarafından da "Mücahid" ilan edilen Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığını aklamaya çalışanlar kervanına Temel Karamollaoğlu da katıldı. Karamollaoğlu, verdiği örnekle 'pes' dedirtti.
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı görüntülere vatandaşlardan tepki gelirken, 7'li koalisyon üyeleri ve sosyal medya tetikçileri saygısızlığı hafifletmeye çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da skandal sonrası yaptığı açıklamalarda vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi.
Saadet Partili bazı isimler tarafından "Mücahid" ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığını hafifletmeye çalışanlar korosuna Temel Karamollaoğlu da katıldı. Karamollaoğlu verdiği tuhaf örnekle adeta pes dedirtti.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN AKILALMAZ ÖRNEK: BAZI YERLERDE BU OLUYOR
Karamollaoğlu, "Bazı yerlerde bu oluyor. Gidin Suudi Arabistan'da onlar mescide kendi ayakkabıları ile girmekte mahsur görmezler. Çünkü, mühim olan nokta secde edilen yerin temiz olmasıdır. Ayakkabın temiz ise bir mesele yoktur." ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu katıldığı programda, Kılıçdaroğlu için 'Herhangi bir dine saygısızlığı, insanların inançlarıyla ilgili eleştirisi sizi rahatsız eden böyle bir durum oldu mu?' şeklindeki bir soruya da, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu konuların hiçbirisinde beni rahatsız edecek bir yaklaşım görmedim, duymadım." yanıtını verdi.
VATANDAŞIN HASSASİYETİNİ 'OPERASYON' VE 'İFTİRA' OLARAK NİTELEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ayakkabı ile seccadeye bastığı görüntü ile ilgili, vatandaşın haklı hassasiyetini ve tepkisini, saldırı, operasyon ve iftira olarak nitelemişti.
Kılıçdaroğlu, "Saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda olduğu olay, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Herkesi kucaklar, saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar, açıkca söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftira ve operasyonlardan siz samimi müslümanlara sığınıyorum." demişti.
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