Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışını yaptı. İlçeye kazandırılan eserlerin arasında Yaşlı Yaşam Merkezi, E-Spor Merkezi ve engelliler için duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzu öne çıkıyor. Seccade görüntüsü ile gündem olan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar Pensilvanya'dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs'ta verecektir." ifadelerini kullandı.
Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul İl teşkilatının bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musunuz? İlk gün utanmadan sıkılmadan bu iftirayı attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Ramazan'ın o manevi duygusuyla sizleri selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri özlemiştik.
KILIÇDAROĞLU'NA SECCADE TEPKİSİ
Bağcılar halkı ile birlikte tüm İstanbul'un Ramazan'ını tebrik ediyorum. Cumhur ittifakı ile birlikte bir yola çıktık. 14 Mayıs'ta sizler bir şahlanışa döndüreceksiniz. Durmak yok. Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 gün içinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabıları ile basabilir. Bunlar pensilvanya'dan alıyor talimatı. Yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz millerim 14 Mayıs'ta verecektir.
Cumhur ittifakı olarak hem deprem konutlarının temellerini attık hem de iftarı paylaştık. Milletimiz oruçla, kuranla nefis muhasebesi ile bu mübarek günleri idrak ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmuyor.
Bağcılar'ın bölgeye yaptığı yardımın tutarı 250 milyon lirayı aştı. Belediyemizi tebrik ediyorum. Şov peşinde koşmadan çalışan herkesten Allah razı olsun, diyorum. Yaralarımızı bir an önce sarıyoruz, saracağız. Depremin yıktığı şehirleri bir an önce ayağa kaldıracağız. Çadırların yanı sıra konteyner kentler ile barınma sorunlarını çözüyoruz. Alt ve üst yapıyı elden geçiriyoruz.
Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Tüm şehirlerimizi eski görkemine kavuşturana kadar durmayacağız. Depremzede vatandaşımızdan 1 yıl süre istedik.
Bay bay Kemal, sen İzmir'in milletvekilisin, belediye sende ne yaptın söyle bakalım. Çok çalışacağız, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz.
Belediye hizmet binamızdan, hükümet konağına, yaşlı yaşam merkezine, park ve bahçelerden tam 97 kalem eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Toplam tutarı 3 milyar 412 milyon lirayı geçen bu hizmet ve yatırımların Bağcılar'a hayırlı olmasını diliyorum.
Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bağcılar'ı asla ihmal etmiyoruz. Bağcılar'ın kalbimizde ayrı bir yeri var. Buranın Bakırköy'e bağlı olduğu dönemde buralarda çizme ile çok dolaştık.
Kahramanmaraş depremlerinde dönüşümün önemini gördük. Yıllardır CHP zihniyetinin acımasız şekilde eleştirdiği TOKİ binalarımız deprem imtihanından alnının akıyla çıktı. Buralarda hiçbir can kaybı, yıkıntı yaşanmadı.
AKŞENER'İN SALDIRI AÇIKLAMASINA TEPKİ
Hanfendi, önce gel Çam Sakura'yı gör; Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Şehir hastanelerimiz olmasa kovidde biz ne yapardık. Bunları biz üç ayda bitirdik hanfendi, 3 ayda. Beni çok asabi görmüş, bana papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine rezene çayı tavsiye ettik. Bizim yönlendirmemiz şeklinde kurşunlandığı yalanını yaydı. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir. Özellikle hanım kardeşlerimden bu hanfendiye bir ders vermenizi istiyorum. Çok çalışacağız ve sandıkları da inşallah patlatacağız.
DEMİRTAŞ'A VE TERÖRİST BAŞINI SERBEST BIRAKMA SÖZÜ VERDİ
42 gün sonra sandıklara gideceğiz ve nasıl bir siyasi anlayışla yönetileceğimizi tayin edeceğiz. Çok önemli bir karar alacağız. Siyaset sahnesinde yaşananları sizler de takip ediyorsunuz. Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir taraftan 15 Temmuz'da kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkarlarının bir araya getirdiği 7'li koalisyon var. Bu terör örgütlerinin parlementodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP'yi ziyaret etti mi bay Kamal, ne sözü verdi? Hadi açıkla... Ne diyor, Demirtaş'ı serbest bırakacakmış Terörist başını serbest bırakacakmış Bunları serbest bırakma gayretinde olanlara biz 14 Mayıs'ta gerken cevabı vereceğiz.
HER GÜN BİR ELEBAŞI BAY BAY KEMAL'E OY İSTİYOR
Hanımefendi ne diyordu, kumar masası. Noter masası diyordu... Şimdi ne oldu? Bir tarafta önce vatan, önce millet diyen hasbi bir birliktelik var. İşte burası o. Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir birliktelik var. Milletin iradesini ne yapıyor, o masada satıyor. Gördüğünüz gibi burada onlar yok. Her gün bir elebaşı bay bay Kemal'e oy istiyor. Ne kendisinin ne de masa arkadaşlarının gıkı çıkmıyor. İstemem yan cebime koy mahcubiyetinden de olsa bu duruma kimse itiraz etmiyor. Sandıkları patlatarak yola devam edeceğiz. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu rezalete bir dur diyecektir. Artık gizleme gereği dahi duyulmayan bu duruma bir dur diyecektir. Bağcılar halkının ne kendi geleceğini ne de evlatlarının geleceğini arkası karanlık böyle bir yapıya teslim etmeyeceğine inanıyorum.
ŞÜKÜR NAMAZINI BU SECCADEDE KILACAĞIZ
Kendisine hediye edilen seccadeyi kabul eden Erdoğan, vatandaşlara "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." diyerek seslendi.
Bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışı öncesi konuşan Özdemir, tarihi bir gün yaşandığını söyleyerek katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.
"GENÇLER, DİJİTAL DÜNYADA YETENEKLERİNİ SERGİLEME İMKANI BULACAK"
Dijital çağın sporu olarak tanımlanan E-spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E-Spor Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük e-spor merkezi olacağını belirten Özdemir, "İki katlı E-Spor Merkezi'nde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Modern bir şekilde tasarlanan binada profesyonel e-spor oyuncularının eğitimi ve ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılabilecek. Yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış bu alanda gençler, dijital dünyada yeteneklerini sergileme imkanı bulacak" diye konuştu.
"TESİSİN BAHÇESİNDE ÇOCUK OYUN ALANI İLE KÜÇÜK BİR AMFİ TİYATRO DA YER ALIYOR"
5 katlı inşa edilen Yaşlı Yaşam Merkezi'nin ise kuşakların kaliteli zaman geçireceği modern bir tesis olarak ilçeye kazandırıldığını aktaran Özdemir, "Toplam 6 bin metrekareden oluşan alanın 500 metrekaresinde oturum alanına, 5 bin 500 metrekare ise bahçeye sahip bulunuyor. Ulu çınarlarımız her türlü donanıma sahip modern tesiste sakin, rahat ve huzurlu bir ortamda hoşça vakit geçirecekler.
Torunlarıyla birlikte Kur'an öğrenme ve okuma, kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde hoşça zaman geçirecekler. Kullanışlı tesiste kuaför salonları, kafeler, duş alanları ile dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları da yer alıyor. Yine sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları hizmet verecek. Geniş yeşil alanların yer aldığı tesiste ayrıca yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Tesisin bahçesinde çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da yer alıyor" ifadelerini kullandı.
"HAVUZ İÇİ PLATFORM SİSTEMİ, SUDAN KORKAN ÇOCUKLAR İÇİN TERAPİ ALANI, SU İÇİ BİSİKLET VE KOŞU BANTI...
Özdemir, "Türkiye'nin ilk duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzunda ise uzman ergoterapist ve fizyoterapistler tarafından 2 - 60 yaş grubundaki bütün engellilere; duyu bütünleme eğitimi, su içi terapi, egzersiz ve serbest yüzme eğitimi verilecek. Tedavi hizmetinin yanında yetenekli engelliler de lisanslı yüzücü olarak yetiştirilerek Paralimpik yarışmalara hazırlanacak. 30 dakika olarak belirlenen terapi sürecinde havuzun çocukların gözünde güvenli ve eğlenceli kılınması adına yüzen su topları, basket potası seti, futbol kale setleri ve buna benzer birçok materyal bulunuyor. Özellikle otizm ve zihinsel engel gruplarının doğru yöntem ile nörogelişimsel bozuklukların büyük bir ölçüde iyileşmesi sağlanacak. Su içi bisikletten koşu bandına kadar her şey var. Özel olarak tasarlanan havuz içerisinde; engellilerin görsel ve işitsel sistemini destekleyen ışık ve ses materyalleri, kademeli olarak derinleşen havuz içi platform sistemi, sudan korkan çocuklar için terapi alanı, su içi bisiklet ve koşu bantı gibi fiziksel kapasiteyi artıracak materyaller gibi farklı özellikler bulunuyor" dedi.
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