Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na seccade tepkisi: Talimatı Pensilvanya’dan alıyorlar

DEMİRTAŞ'A VE TERÖRİST BAŞINI SERBEST BIRAKMA SÖZÜ VERDİ

42 gün sonra sandıklara gideceğiz ve nasıl bir siyasi anlayışla yönetileceğimizi tayin edeceğiz. Çok önemli bir karar alacağız. Siyaset sahnesinde yaşananları sizler de takip ediyorsunuz. Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir taraftan 15 Temmuz'da kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkarlarının bir araya getirdiği 7'li koalisyon var. Bu terör örgütlerinin parlementodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP'yi ziyaret etti mi bay Kamal, ne sözü verdi? Hadi açıkla... Ne diyor, Demirtaş'ı serbest bırakacakmış Terörist başını serbest bırakacakmış Bunları serbest bırakma gayretinde olanlara biz 14 Mayıs'ta gerken cevabı vereceğiz.

HER GÜN BİR ELEBAŞI BAY BAY KEMAL'E OY İSTİYOR

Hanımefendi ne diyordu, kumar masası. Noter masası diyordu... Şimdi ne oldu? Bir tarafta önce vatan, önce millet diyen hasbi bir birliktelik var. İşte burası o. Diğer tarafta Türkiye'nin güvenliğini pazarlık konusu yapan bir birliktelik var. Milletin iradesini ne yapıyor, o masada satıyor. Gördüğünüz gibi burada onlar yok. Her gün bir elebaşı bay bay Kemal'e oy istiyor. Ne kendisinin ne de masa arkadaşlarının gıkı çıkmıyor. İstemem yan cebime koy mahcubiyetinden de olsa bu duruma kimse itiraz etmiyor. Sandıkları patlatarak yola devam edeceğiz. Milletimiz 14 Mayıs'ta bu rezalete bir dur diyecektir. Artık gizleme gereği dahi duyulmayan bu duruma bir dur diyecektir. Bağcılar halkının ne kendi geleceğini ne de evlatlarının geleceğini arkası karanlık böyle bir yapıya teslim etmeyeceğine inanıyorum.

ŞÜKÜR NAMAZINI BU SECCADEDE KILACAĞIZ

Kendisine hediye edilen seccadeyi kabul eden Erdoğan, vatandaşlara "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." diyerek seslendi.

Bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışı öncesi konuşan Özdemir, tarihi bir gün yaşandığını söyleyerek katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

"GENÇLER, DİJİTAL DÜNYADA YETENEKLERİNİ SERGİLEME İMKANI BULACAK"

Dijital çağın sporu olarak tanımlanan E-spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E-Spor Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük e-spor merkezi olacağını belirten Özdemir, "İki katlı E-Spor Merkezi'nde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Modern bir şekilde tasarlanan binada profesyonel e-spor oyuncularının eğitimi ve ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılabilecek. Yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış bu alanda gençler, dijital dünyada yeteneklerini sergileme imkanı bulacak" diye konuştu.

"TESİSİN BAHÇESİNDE ÇOCUK OYUN ALANI İLE KÜÇÜK BİR AMFİ TİYATRO DA YER ALIYOR"

5 katlı inşa edilen Yaşlı Yaşam Merkezi'nin ise kuşakların kaliteli zaman geçireceği modern bir tesis olarak ilçeye kazandırıldığını aktaran Özdemir, "Toplam 6 bin metrekareden oluşan alanın 500 metrekaresinde oturum alanına, 5 bin 500 metrekare ise bahçeye sahip bulunuyor. Ulu çınarlarımız her türlü donanıma sahip modern tesiste sakin, rahat ve huzurlu bir ortamda hoşça vakit geçirecekler.

Torunlarıyla birlikte Kur'an öğrenme ve okuma, kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde hoşça zaman geçirecekler. Kullanışlı tesiste kuaför salonları, kafeler, duş alanları ile dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları da yer alıyor. Yine sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları hizmet verecek. Geniş yeşil alanların yer aldığı tesiste ayrıca yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Tesisin bahçesinde çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da yer alıyor" ifadelerini kullandı.