Buğday ve ayçiçek yağı fiyatında sert düşüş! Uluslararası piyasada fiyatlar daha da düşecek mi?

Fakat Türkiye'nin öncü olduğu tahıl koridoru güvenli gıda akışında devamın sağlanması ile dünya genelinde bir rahatlama oldu. Bundan sonra piyasalarda bir sakinleşme oldu. Buğday piyasada bazı yerlerde 900 dolara kadar yükselmişti ancak şu anda dip seviyeleri gördü. Fakat piyasada bu işi farklı yöne çekmek isteyen fiyatları yükseltmek isteyen aktörler de var.