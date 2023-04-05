Buğday ve ayçiçek yağı fiyatında sert düşüş! Uluslararası piyasada fiyatlar daha da düşecek mi?
Buğday ve ayçiçek yağında uluslararası piyasada fiyatlar düşmeye devam ediyor. Buğdayın ton fiyatı 300 doların altına geriledi. Ayçiçek yağının ton fiyatı 900 dolar altını gördü. Uluslararası piyasada fiyatlar daha da düşecek mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma değerlendirdi.
Buğday fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı öncesi tonu 335 dolardayken, savaş sonrası 530 dolara kadar yükseldi. Ancak son dönemde buğdayın ton fiyatı 300 doların altını gördü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 28 Mart'ta yaptığı ihalede verilen en düşük teklif ise 281,90 dolar oldu. Yine ham ayçiçek yağı ise uluslararası piyasada tonu 2150 bin dolara kadar çıktı, fakat son dönemde 900 dolar seviyesine kadar düştü.
Nurten Sırma'nın öne çıkan sözleri:
Küresel piyasalar için çok önemli fiyatlar. Gıda sektörü dünya genelinde buğday, yağ ve şekerden üretim yapan koca bir endüstriden bahsediyoruz. 8,1 trilyon dolar değerinde ciddi bir alandan konuşuyoruz. Diğer taraftan dünyadaki açlık sorunun çözülmesi adına önemli bir gelişme.
Küresel gıda fiyatları gıda fiyat endeksi düşüyor. Aslında 11 aydır düşüyor. Geçtiğimiz yıl mart ayında en yüksek seviyeyi gördü. Bunun da sebepleri vardı. Pandemi tedarik zincirini kırdı, bunun yanında Rusya-Ukrayna savaşı gibi riskler fiyatların yükselmesine sebep oldu.
Fakat Türkiye'nin öncü olduğu tahıl koridoru güvenli gıda akışında devamın sağlanması ile dünya genelinde bir rahatlama oldu. Bundan sonra piyasalarda bir sakinleşme oldu. Buğday piyasada bazı yerlerde 900 dolara kadar yükselmişti ancak şu anda dip seviyeleri gördü. Fakat piyasada bu işi farklı yöne çekmek isteyen fiyatları yükseltmek isteyen aktörler de var.
Dünya genelinde küresel bazda fiyatlar düşüyor ancak Türkiye bununla ilgili ciddi bir fiyat düşmesi göremiyoruz. Burada kurdan veya akaryakıttan etkilenen fiyatlar olabilir buna göre durumlar olabilir ancak piyasada bu işi speküle eden bir takım toptancıları da konuştuk. Dikkatli olunması gerekir."
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