Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’de kritik açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında, hükümetin hayata geçirdiği ve açılması gün sayan dev projelere dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP’li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul’un düştüğü zor durumu anlatan Bakan Karaismailoğlu, Çam ve Sakura Hastanesi’nde yarım kalan projeleri devletin üstlenerek tamamlamasında değindi. Karaismailoğlu, “İBB’nin yolu ve metroyu yapmaması duyarsızlık İBB bu hızla 40 yılda metro yapar.” dedi. 14 Mayıs'taki sonrası 'yola devam mesajı da veren Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanlığımız liderlinde çok şeyi başardık. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye dünyanın en güçlü devletleri arasında yer alacak. Türkiye alt yapısını tamamladı." şeklinde konuştu.
Bakan Adil Karaismailoğlu, A Haber'de ekranlara gelen Memleket Meselesi'nde sunucu Merve Türkay'ın sorularını yanıtladı. Peki, açılışı gün sayan projeler hangileri? İşte detaylar...
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
58. gün 6 Şubat'tan bu yana. Deprem ardından vatandaşımızın yanına koştuk. Yunanistan büyüklüğüne bir coğrafyayı etkiledi. Büyük bir afet. Zor günler geçirdik. Büyük kayıplarımız var. Binlerce vatandaşımızı sağ çıkardık enkazdan. İlk aşamada barınma ve çadır ihtiyaçları fazlasıyla karşılandı. 11 ilimizde bunları yaptık. Konteyner kentler devreye alındı. Bunlar geçici alanlar. Kalıcı konuların temelleri atıldı. Bir taraftan ticaret için geçici çarşılar yapılıyor. Topyekûn bir mücadele var. Şehirlerimizi ihya süreci devam ediyor. Bakanlık projelerini yaptı ve imar planlamaları devreye alındı.
Biz bunları vatandaşımızın desteği ile yaptık. (Deprem ardından hükümetin yaptıkları) BM temsilcisi bunları görünce şaşırdı. 81 ilimizdeki yatırımlar devam etmekte. Bilgi, birikimlerimiz ve güçlü Türkiye sayesinde bunlar oldu.
ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'NİN YOL YAPIMI VE İBB'NİN DUYARSIZLIĞI
(İBB'nin projeyi sahiplenmemesi ve Bakanlığın olaya el atması) İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. Daha önceki İstanbul'un hali belli. Şehrin gelişen durumuna göre yeni projeler gerçekleştirilir. 30 milyonluk nüfus hareketliliği var İstanbul'da. Avrasya, Marmaray vs. olmadan İstanbul'un halini düşünebiliyor musunuz. Yerel yönetimlerin birinci görevi ulaşımdır. Şehri yönetmek lazım. Otobüsleri bile işletemeyen (İBB) bir belediye var. (İBB yönetimi) Milletin derdi ile dertlenmeyen bir anlayış olunca sonuç bu oluyor. Ve biz projeyi devraldık ve bitirdik. İBB'nin yolu ve projeyi yapmaması duyarsızlıktır.
İstanbul'un bin 100 km metro hattına ihtiyacı var. İBB bu hızla 40 yılda metro yapar. 4 yılda bir hattın yüzde 10'unu ancak yaptılar.
İstanbul'daki araç ve yay hareketliliği için bu projelerin ve yatırımların yapılması gereklidir.
26 milyar euro'luk devletimize bir geliri olacak.
HÜKÜMETİN YAPTIĞI PROJELER
Avrasya, Marmaray, Kuzey Marmara Yolu, Yavuz Sultan Selim vs. olmasa İstanbul'da trafik kilitlenir.
Devlet aklı ile üretilen projeler sayesinde bunlar gerçekleşmektedir.
"ULAŞTIRMA PROJELERİ DÜNYAYA YÖN VERİYOR"
Basra Körfezi'nde Irak ile planlanan proje deprem bölgesini de olumlu etkileyecek. Yeni bir İpek Yolu oluşacak. Bu yollar Türkiye üzerinde birleşiyor. Türkiye'nin lojistik üs olması kaçınılmazıdır. Bu coğrafyada tarih yeniden yazılıyor. Bu yatırımlarla Türkiye büyümekte. Türkiye'nin geliri arttıkça bunlar yapılmakta. Ulaştırma projeleri dünyaya yön veriyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye dost ülkelere abilik yapmakta. Bilgi ve birikim onlara aktarılmaktadır.
İSTANBUL HAVALİMANI
Dünyanın devasa havalimanı geçen yıl 65 milyon yolcu kullandı.
Türkiye'deki dünyanın en büyük güçlü ulaştırma altyapısı ticaret ve ekonomide önemini ortaya koydu.
TREN PROJELERİ
Ankara-Sivas YHT hattı tamamlandığında iki şehir arası 2 saate düşecek.
13 bin km'lik bir demiryolu hattımız var. Doğu ekspresi Bakü'ye kadar gidecek.
Türkiye çok büyük düşünmekte ve dünyaya yön vermektedir. Bizler bu coğrafyanın avantajlarını fırsata çevirmek için çalışmaktayız.
"ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK"
Cumhurbaşkanlığımız liderlinde çok şeyi başardık. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye dünyanın en güçlü devletleri arasında yer alacak. Türkiye alt yapısını tamamladı. Alt yapı olmasa bunların hiçbiri olmaz.
İBB'YE ELEŞTİRİ
Ne yazık ki İBB projelerinin yerinde yeller esmekte. İBB'nin projelerini yapması gerekli. (Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi) İBB 500 milyon TL'lik yatırımı heba etmektedir. İBB kadrosunda liyakatsiz insanlar var. İBB'nin yapmadığı işin sıkıntısını İstanbullu çekiyor.
ZİGANA TÜNELİ AÇILIYOR
Gurur işlerimizden biri. Çift tüp tünelden oluşmaktadır. 1200 rakımda 14,5 km'lik bir yol var. Zigana Tüneli bu ay içinde açılacak. Trabzon- Gümüşhane arası 30 dakika kısalacak.
ADANA 15 TEMMUZ TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ
Burada da bir CHP klasiği var. İBB gibi onlar da yapmadılar. Biz buraya el attık. Bu ay içinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılacak. Nisan ayının ortalarında açılacak. Tamamen yerli ve milli bir mühendislik projedir.
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