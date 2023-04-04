Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’de kritik açıklamalar

Biz bunları vatandaşımızın desteği ile yaptık. (Deprem ardından hükümetin yaptıkları) BM temsilcisi bunları görünce şaşırdı. 81 ilimizdeki yatırımlar devam etmekte. Bilgi, birikimlerimiz ve güçlü Türkiye sayesinde bunlar oldu.

ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'NİN YOL YAPIMI VE İBB'NİN DUYARSIZLIĞI

(İBB'nin projeyi sahiplenmemesi ve Bakanlığın olaya el atması) İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. Daha önceki İstanbul'un hali belli. Şehrin gelişen durumuna göre yeni projeler gerçekleştirilir. 30 milyonluk nüfus hareketliliği var İstanbul'da. Avrasya, Marmaray vs. olmadan İstanbul'un halini düşünebiliyor musunuz. Yerel yönetimlerin birinci görevi ulaşımdır. Şehri yönetmek lazım. Otobüsleri bile işletemeyen (İBB) bir belediye var. (İBB yönetimi) Milletin derdi ile dertlenmeyen bir anlayış olunca sonuç bu oluyor. Ve biz projeyi devraldık ve bitirdik. İBB'nin yolu ve projeyi yapmaması duyarsızlıktır.