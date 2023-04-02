Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. Eleman temin etmede zorlanan örgüt, küçük kız ve erkek çocukları zorla dağa kaçırıyor. Ailelerinden koparılan çocuklar bir hiç uğruna canlarından oluyor.

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