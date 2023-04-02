02 Nisan 2023, Pazar
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Terör örgütü PKK artık gençleri kandıramıyor! Çocukların arkasına gizlenen korkaklar... 6'lı koalisyon kaçırılan gençlere neden sessiz? | ANALİZ
Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. Eleman temin etmede zorlanan örgüt, küçük kız ve erkek çocukları zorla dağa kaçırıyor. Ailelerinden koparılan çocuklar bir hiç uğruna canlarından oluyor.