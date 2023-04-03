PKK’da çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

03 Nisan 2023, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI 2023 | Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı, Temmuz zammı kaç TL olacak? İşte, mesleklere göre maaşlar...
- Emekliye 8.555, işçiye 10.240 TL KÖK MAAŞ! SSK- Bağ-Kur 4A,4B,4C...Temmuz 2023 maaş hesaplaması!
- Nisan ayı kira atış oranı açıklandı mı? Kira zammı kaç TL oldu? TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 2023!
- 2023 ENFLASYON RAKAMLARI | TÜİK TÜFE Mart ayı enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi...
- 2 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler bugün mü, yarın mı açılacak? İşte YÖK açıklaması...
- Trabzon hurmasının diğer adı nedir?
- AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak 2023? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- Uruguay'ın resmi adı hangisidir?
- 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini , kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine, "Merak etme, başka bir tane daha kazanacağım" deyip 5 altın madalya daha kazanan atlet kimdir?
- Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C Kimlik numarasına göre...
- Beşiktaş'tan, Kadıköy'de müthiş geri dönüş!