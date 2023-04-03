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PKK'da çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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PKK’da çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi | Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada ikna çabaları sonucunda bir PKK'lı teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

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