Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York’ta gazetecilere konuştu: PKK’ya helikopteri kim verdi?

"ABD'NİN SURİYE'DE YPG/PKK'YA HER TÜRLÜ SİLAH VE EĞİTİM DESTEĞİ VERDİĞİ AŞİKAR"

Suriye'nin kuzeydoğusundan kalkıp Kuzey Irak'ta düşen, PKK'lıları taşıyan helikopter konusundaki soruya karşılık Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya her türlü silah desteği, teçhizat desteği, eğitim desteği verdiği açık, aşikar. Bunu da zaten saklamıyorlar. Bir kılıfları da var, o da 'DEAŞ ile mücadele'. 'DEAŞ ile ne mücadele var?' diye sıkıştırınca, 'Hapishanelerde DEAŞ'lılar var, onlar nezaret ediyor, dolayısıyla o önemli.' diyorlar. Biz de 'Orayı boşaltalım, hepsini ülkesine gönderelim, sırf bunun için terör örgütü desteklenir mi?' diyoruz. Tabii bu helikopterlerin kime ait olduğu önemli. Kim satın almış, kim tahsis etmiş, kime kullandırtmış?"

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusundan kalkan helikopterlerden ABD'nin haberi olup olmadığı sorusunu, "Esas bu kısmı önemli. Bu helikopterleri kim, kimden satın aldı ve ondan sonra kime kullandırttı? Helikopteri kullanmak için nasıl eğitim verdiler teröristlere? Ama sonuçta o bölgenin hava sahası kimin kontrolünde? Amerika'nın. Dolayısıyla hava sahası benim kontrolümdeyse, bir dron da geçse, bir kuş da uçsa benim bilgim dahilindedir. Hava sahasını kontrol eden otoriteden izin almadan bir helikopterin kalkması mümkün değil." şeklinde yanıtladı.