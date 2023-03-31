İkinci Saraçhane vakası! Kurşunlar sonrası Akşener siyasi malzeme peşinde! Ferhat Murat: Yüzde 40 eriyen oyları durdurmaya çalışıyor

AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A ÇİRKİN İTHAM

Yaşanan olay sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Biz korkmayız, bu başka bir şey ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir." dedi.

Akşener ayrıca yaşanan saldırıda Başkan Erdoğan'ı hedef göstererek çirkin ithamlarda bulunmuştu. Ancak olayın failinin yakalanması sonrası olayın bir saldırı olmadığı ortaya çıktı.