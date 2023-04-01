Prof. Dr. Sadettin Ökten Ramazan’ın faziletlerini anlattı: Ramazan ayı muhasebe ayıdır

Manevi iklimin gönülleri sardığı Ramazan- ı Şerif ayının faziletlerine dair bilgiler veren Prof. Dr. Sadettin Ökten A Haber'e konuştu. Ramazan ayının bir muhasebe ayı olduğunu ve insanın kendisiyle baş başa kalıp muhasebe yapma zamanı olduğunu ifade eden Ökten şunları söyledi:

Bunu evvelden de çok konuşmuştuk. Benim muhtelif yazılarım da oldu. Ramazan, beni terbiye eden bana hak ve hakikat yolunu gösteren büyüklerimden edindiğim intibalar ve aldığım dersler istikametinde bir muhasebe ayı. İnsanın kendisiyle baş başa kalıp muhasebe yapma zamanı.