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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e gönderme: Tonlarca rezene çayı içerek bile hazmedemez

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Meral Akşener’e gönderme: Tonlarca rezene çayı içerek bile hazmedemez

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan hakkında siyasi ahlak ilkelerine yakışmayan bir uslupla konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e sert göndermelerde bulundu. Sözcü Çelik ifadelerinde "Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…" dedi.

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