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İYİ Parti binasına kurşunun izi "lazer" ile sürüldü! Şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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İYİ Parti binasına kurşunun izi lazer ile sürüldü! Şüpheli adliyeye sevk edildi

İYİ Parti binasına isabet edilen kurşunların sırrı çözüldü. Polis ekiplerinin titizlikle yaptığı çalışmalarla birlikte, parti binasına isabet eden kurşunlar "lazer" yöntemi ile takip edildi. Polisin ateşi açan kişinin inşaat bekçisi M.E. olduğunu belirlemesinin ardından şahıs gözaltına alınırken, bugün adliyeye sevk edildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların sıkıldığı inşaatın lazer ile tespit edildiği belirlendi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Zeytinburnu D100 karayolu kenarındaki binasına 2 mermi isabet etti. Sabah binaya gelen görevlilerin kurşun izlerini fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi. Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü. M.E.'nin akşam inşaata hırsız girdiğini fark etmesi üzerine hırsızları korkutmak ve kaçırtmak için silah sıktığı, hırsızlar parti binası yönüne kaçınca o tarafa doğru hedef aldığı ve kurşunlardan 2 tanesinin de parti binasına isabet ettiği tespit edildi.



M.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken söz konusu inşaat görüntülendi. İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D100 karayolu geçtiği görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan şüpheli M.E'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli M.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesinin ardından yaptıkları incelemede, inşaat bekçisi M.E'nin görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi yaşandığını belirlemişti.

İYİ Parti binasında gerçek ortaya çıktı

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