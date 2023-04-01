İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: İstanbul’da Cumhur’un oyu 2 puan önde!

A Haber canlı yayınına katılan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu İstanbul’da yapılan son araştırmayı canlı yayında paylaştı. Tevfik Göksu, “İstanbul’da Cumhur’un oyu 2 puan önde. İBB Başkanlığı seçimi olursa da 8 puan yukarıda.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN