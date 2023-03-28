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Haberler Galeri 14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. 2023 seçim tarihi olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 14 Mayıs olarak belirlendi. Seçim anket sonuçları 2023 güncel verileri de merak konusu oldu. "Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?" gibi sorular araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte yapılan son anketlere göre partilerin oy oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 10:34
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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

2023 seçimlerine geri sayım başlamış durumda. Vatandaşın sandık başına gitmesine 2 aydan az bir süre kaldı. Seçim tarihi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 14 Mayıs olarak belirlendi. "Seçim anketi sonuçları nasıl, hangi parti önde?" gibi sorular araştırılmaya devam ediyor. İşte, en son seçim anketlerine göre partilerin güncel oy oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 47 gün kala anket şirketleri de araştırmalarını hızlandırdı. 3 araştırma şirketinin mart anketlerinde Başkan Erdoğan ve AK Parti zirvede yer aldı.

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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

AREDA SURVEY

CUMHURBAŞKANLIĞI:

Recep Tayyip Erdoğan: %50,1

Kemal Kılıçdaroğlu: %43,4

Muharrem İnce: %4,2

Sinan Oğan: %0,9

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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

İKİNCİ TURDA KİME OY VERİRSİNİZ?

Recep Tayyip Erdoğan: %53,7

Kemal Kılıçdaroğlu: %46,3

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14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

AK Parti: %40,1

CHP: %24

HDP: %11

MHP: %9,3

İYİ Parti: %8,7

Memleket Partisi: %2,5

Yeniden Refah Partisi: %1,7

TİP: %0,6

DEVA: %0,5

Saadet Partisi: %0,5