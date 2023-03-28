14 Mayıs SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU | Hangi parti önde, oy oranları nasıl, fark yüzde kaç? AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti...

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. 2023 seçim tarihi olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 14 Mayıs olarak belirlendi. Seçim anket sonuçları 2023 güncel verileri de merak konusu oldu. "Partilerin oy oranları nasıl, kim önde, fark yüzde kaç?" gibi sorular araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte yapılan son anketlere göre partilerin oy oranları...