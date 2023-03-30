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Haberler Galeri Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...

Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...

Seçim anketleri ülkemizin gündemindeki yerini aldı. 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde vatandaşlar oy oranlarını merak ediyorlar. Arama motorlarında sıklıkla Cumhur İttifakının oy oranı araştırılıyor. Çıkan sonuçlar Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy potansiyelinde bir kayıp yaşanmadığını gösterdi. İşte 2023 seçim anket sonuçları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 15:23
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Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...

Seçime son bir buçuk ay kala en çok merak edilen konulardan biri de kimin ne kadar oy alacağı yönünde. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, depremzedelerinde katıldığı 2023 genel seçimi anket sonuçlarını aktardı. Peki Cumhur İttifakı oy oranları ne? Pazar seçim olsa kim kazanır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...

SON SEÇİM ANKETİNDE OYLAR YÜZDE 53 ÇIKTI

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

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Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

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Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...

AK PARTİ AÇIK ARA FARKLA ZİRVEDE

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.