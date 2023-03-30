HaberlerGaleriSeçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...
Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...
Seçim anketleri ülkemizin gündemindeki yerini aldı. 14 Mayıs seçimlerinin öncesinde vatandaşlar oy oranlarını merak ediyorlar. Arama motorlarında sıklıkla Cumhur İttifakının oy oranı araştırılıyor. Çıkan sonuçlar Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy potansiyelinde bir kayıp yaşanmadığını gösterdi. İşte 2023 seçim anket sonuçları...