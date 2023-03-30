Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...

Seçime son bir buçuk ay kala en çok merak edilen konulardan biri de kimin ne kadar oy alacağı yönünde. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, depremzedelerinde katıldığı 2023 genel seçimi anket sonuçlarını aktardı. Peki Cumhur İttifakı oy oranları ne? Pazar seçim olsa kim kazanır?