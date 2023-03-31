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Defne hastanesi üzerinden algı operasyonu! Pandemi döneminde İstanbul'da 2 dev hastane 45 günde tamamlandı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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Defne hastanesi üzerinden algı operasyonu! Pandemi döneminde İstanbul’da 2 dev hastane 45 günde tamamlandı

İYİ Partili Turhan Çömez’in attığı iftira ile başlayan "Defne Hastanesi" algı operasyonu gerçeğin ortaya çıkmasıyla son buldu. Hastane için çalışmalar 5. günde devam ederken 60 günde tamamlanması planlanıyor. Hatırlanacağı üzere pandemi döneminde İstanbul'da 2 dev hastane 45 günde tamamlandı. İşte A Haber’in algı operasyonuna karşı gerçekleri ekran taşıdığı görüntüler...

Son günlerde muhalif çevreler deprem bölgesine yapılan hastanelerin tamamlanma süresine ilişkin algı çalışması yürütüyor. Ancak AK Parti hükümeti daha önce bunu birçok kez başardı.

Pandemi döneminde istanbul'da iki dev hastane bir buçuk ayda bitti. İstanbul Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz ve Yeşilköy'de Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerinin yapımı 45 günde tamamlandı.

Depremin vurduğu Hatay'ın Defne ilçesindeki devlet hastanesi inşası ise hızla sürüyor. Defne devlet hastanesi 60 günde tamamlanacak. A Haber daha önce 45 günde biten ve yapımı süren hastaneleri ekrana taşıdı.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törene, 'sahte temel atma töreni' diyerek depremzedeler için yapılan çalışmaları hedef aldı. Meral Akşener'in 'Hastane temeli atıyoruz diye boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları 5'inci gününde de hız kesmeden devam ediyor.

Meral Akşener'in bu yalan söylemlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber yayınında cevap verdi. Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İYİ Parti'nin Genel Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müsvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanalerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et. Beni kendinle uğraştırma." dedi.

İşte bu tartışmaların ardından A Haber ekipleri İstanbul Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'de Prof. Dr. Murat Dilmener ve Defne Devlet Hastanesi'ndeki son durumları ekrana taşıdı. İstanbul'daki 2 hastanede hizmetler tam kapasite devam ederken vatandaşlar kesintisiz hizmet alırken Defne'de hastanenin 60 günde bitmesi için ekipler 7/24 çalışıyor.

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