Defne hastanesi üzerinden algı operasyonu! Pandemi döneminde İstanbul’da 2 dev hastane 45 günde tamamlandı

Meral Akşener'in bu yalan söylemlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Haber yayınında cevap verdi. Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık, atmaya devam ediyoruz. İYİ Parti'nin Genel Başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müsvettesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz Hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş o da konuşuyor. Bizim hastanalerle ilgili attığımız adımları, temelleri küçümsüyor. Bakan Kurum kardeşimle konuştuk 'Bazı eksikliklerimiz de olsa buna müdahale ederiz' dedi. Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun, dikkat et. Beni kendinle uğraştırma." dedi.