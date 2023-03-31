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Koalisyonu HDP’mi domine ediyor? Koalisyon HDP'ye bu sözleri mi verdi?

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 13:02
Yeşil Sol Parti çatısı altında seçimlere girmeye hazırlan HDP'nin seçim beyannamesinde tepki çeken vaatler yer aldı. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlunu destekleme kararı alan HDP, iktidara gelmeleri halinde sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini açıkladı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaat edildi. Beyannamede tartışılacak başka maddeler de var. Peki koalisyonu HDP’mi domine ediyor? Koalisyon HDP'ye ne sözler verdi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Cüneyt Bozkurt ve akademisyen Prof. Dr. Çınar Özen değerlendirdi.
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