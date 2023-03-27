Türkiye’de ilk koalisyon nasıl kuruldu? Koalisyonlar ülkeye neler kaybettirdi?

15 Ekim 1961'de seçimler gerçekleştikten sonra tabi bu seçimlerde tartışmalı. Burada bir düşünceye darbe yapıyorsunuz burada CHP yine siyasi süreçte var bunun yanında Demokrat Parti'nin devamı küçük partiler kuruluyor. Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Millet Köylü Partisi var. Darbeden sonra DP ortadan kalktı, o görüş ortadan kalktı CHP tek başına iktidar olacak sanıyorlar. Seçimlerde böyle bir sonuç ortaya çıkmıyor. Bu seçimde CHP yüzde 36,7 oy ile 173 vekil Adalet Partisi yüzde 34,8 ile 158 vekil CKMP 54 vekil ve YTP 62 vekil çıkarıyor. Bu partiler DP'nin devamı olarak kuruluyor. Bunların toplamı yüzde 62 yapıyor.