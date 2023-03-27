CHP ve HDP'nin özerklik ittifakı! Kılıçdaroğlu'nun yıllardır değişmeyen vaadi "özerklik" seçim bildirgesine bile konuldu...

CHP'li Yunus Emre'nin tepki çeken bu sözleri özerklik tartışmalarını yeniden başlattı. HDP-CHP pazarlığı bir kez daha deşifre oldu.

ÖNÜNDE ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

Emre yaptığı açıklamada "İktidara geldiğimizde yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir." ifadelerini kullandı.