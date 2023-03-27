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CHP ve HDP'nin özerklik ittifakı! Kılıçdaroğlu'nun yıllardır değişmeyen vaadi "özerklik" seçim bildirgesine bile konuldu...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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CHP ve HDP’nin özerklik ittifakı! Kılıçdaroğlu’nun yıllardır değişmeyen vaadi özerklik seçim bildirgesine bile konuldu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından HDP cephesinde büyük bir sevinç yaşandı. Siyasi hayatına başladığı ilk yıllardan beri PKK'ya özerklik vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu fikri, CHP için bir parti politikası haline geldi. Özerklik maddesi CHP tarafından seçim bildirgesine konulurken, Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi genel merkezde Türk Bayrağını kaldırarak verdiği röportajda özerklik mesajı vermişti. İşte detaylar...

CHP'li Yunus Emre'nin tepki çeken bu sözleri özerklik tartışmalarını yeniden başlattı. HDP-CHP pazarlığı bir kez daha deşifre oldu.

ÖNÜNDE ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

Emre yaptığı açıklamada "İktidara geldiğimizde yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

GÖREVİ DEVRALIP ÖZEKLİK VAADİNDE BULUNDU

Kemal Kılıçdaroğlu, kaset kumpası sonrası koltuğu Deniz Baykal'dan devralmasından bir yıl sonra CHP Genel Başkanı sıfatıyla Hakkari'de açıklamalarda bulundu. Tek bir Türk Bayrağının bulunmadığı mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda yerel yönetimler özerklik şartını kabul edeceklerini söyledi.

KILIÇDAROĞLU HDP İLE AYNI DİLE SAHİP

Yaklaşık iki ay sonra bu kez terör örgütü PKK'nın uzantıları sahne aldı. 14 Temmuz 2011'de Demokratik Toplum Kongresi özerklik ilan etti. HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da gönlünden geçen özerkliği Kılıçdaroğlu dillendirmişti.

YILLAR SONRA YİNE AYNI VAADİ VERDİ

Tarihler 5 Eylül 2014'ü gösterdiğinde, Kılıçdaroğlu bu kez partisinin 18. olağanüstü kurultayından seslendi. Sözleri Hakkari'deki konuşma metni ile neredeyse aynıydı. Kılıçdaroğlu özerklik vaadini tekrarladı.

BİLDİRİYE ÖZERKLİK MADDESİ KOYULDU

CHP'nin 2018'deki seçim bildirgesinde de özerklik maddesi yer aldı. Aynı madde HDP'nin 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 milletvekili seçim bildirgesinde de vardı.

TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞLARDI

CHP, gelen tepkilere rağmen özerklik ısrarından vazgeçmedi. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi, genel merkezde Türk Bayrağını kaldırarak verdiği röportajda özerklik mesajlar vermişti.

CHP’den PKK’ya özerklik verileceği iması CHP'DEN PKK'YA ÖZERKLİK VERİLECEĞİ İMASI

CHP vekilden PKK’ya özerklik vaadi

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