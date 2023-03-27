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Türkiye’de ilk koalisyon nasıl kuruldu? Koalisyonlar ülkeye neler kaybettirdi?

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 16:28
Güncelleme:27.03.2023 16:45
A Haber 1961 yılında Türkiye’nin siyasi hayatına giren koalisyonlar ile ülkenin neler kaybettiğini anlatan özel bir yayın gerçekleştirdi. Türkiye’nin kayıp yılları olarak kalkınmanın, yatırımın, üretimin ve istihdamın unutulduğu halkın yok sayıldığı ve siyasi kaosun ülkeyi batırdığı zamanlarda neler yaşandığını A Haber canlı yayınına konuk olan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya anlattı.
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