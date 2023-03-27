27 Mart 2023, Pazartesi
7'li koalisyonda hedef kamu bankaları! Piyasayı yabancı bankalara peşkeş çekip Türk finans sistemini çökertecekler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 7'li koalisyonun mutabakat metninde kamu bankalarının küçültülmesi, faaliyet alanlarının daraltılması ve adeta etkisiz hale getirilmesinin vadedildiğine dikkat çekti. Canikli konuyla ilgili olarak, "Yabancı sermayeli bankalar piyasaya hakim olur" dedi.
Giriş Tarihi: 27.03.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 14:12
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