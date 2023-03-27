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7'li koalisyonda hedef kamu bankaları! Piyasayı yabancı bankalara peşkeş çekip Türk finans sistemini çökertecekler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 7'li koalisyonun mutabakat metninde kamu bankalarının küçültülmesi, faaliyet alanlarının daraltılması ve adeta etkisiz hale getirilmesinin vadedildiğine dikkat çekti. Canikli konuyla ilgili olarak, "Yabancı sermayeli bankalar piyasaya hakim olur" dedi.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 14:12
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7’li koalisyonda hedef kamu bankaları! Piyasayı yabancı bankalara peşkeş çekip Türk finans sistemini çökertecekler

7'li koalisyonun ekonomi programında IMF'den borçlanma yapacakları yönündeki değerlendirmelerin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli "Kamu Bankaları ve 7'li Masa" başlıklı yeni bir değerlendirmeyi sosyal medyadan paylaştı.

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7’li koalisyonda hedef kamu bankaları! Piyasayı yabancı bankalara peşkeş çekip Türk finans sistemini çökertecekler

"ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ VAAT EDİLMEKTEDİR"
Canikli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "7'li masanın mutabakat metnindeki ekonomik programında, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın küçültülmesi, faaliyet alanının daraltılması ve etkisiz hale getirilmesi vaat edilmektedir. 7'li masa, mutabakat metninde kamu bankaları ile ilgili olarak 'Ziraat Bankası'nı çiftçinin, Halk Bankası'nı esnaf ve KOBİ'lerin bankası yapacaklarını açıklamaktadırlar. Açıkçası 7'li masanın hedefi, Ziraat Bankası'nın bankacılık faaliyetlerini sadece tarımla ve çiftçilerle sınırlandırmaktır. Bu durumda Ziraat Bankası, tarım dışındaki bir alana ve çiftçilerin dışındaki hiçbir gerçek ve tüzel kişiye kredi ve finansman imkânı sunamayacak, yatırım yapamayacaktır" dedi.

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7’li koalisyonda hedef kamu bankaları! Piyasayı yabancı bankalara peşkeş çekip Türk finans sistemini çökertecekler

"ZİRAAT BANKASI %75 ORANINDA KÜÇÜLECEK, HALK BANKASI GÜCÜNÜ KAYBEDECEK"
Canikli yaptığı açıklamada, "Ocak-2023 sonu itibariyle Ziraat Bankası nakdi kredilerin yüzde 26.4'ünü tarım sektörüne, yüzde 73.6'sını tarım dışı sektörlere kullandırmıştır. Ziraat Bankası, tarımın ve çiftçilerin tüm kredi taleplerini karşılamakta, artan kaynaklarını başta imalat sektörü olmak üzere diğer sektörlere kullandırmaktadır. Benzer bir tablo Halk Bankası için de geçerlidir. Halk Bankası'nın nakdi kredilerinin yüzde 46'si esnaf ve KOBİ'ler tarafından kullanılmakta, yüzde 54'ü ise diğer sektörlerin finansman ihtiyaçları için aktarılmaktadır. Eğer, Ziraat Bankası'nın faaliyeti tarımla ve çiftçilerle sınırlandırılırsa, Ziraat Bankası yüzde 75 oranında küçülecek, etkisizleşecek ve finansal aracı kurumlar arasındaki ağırlığını kaybedecektir. Aynı şekilde, Halk Bankası'nın faaliyetlerinin sadece esnaf ve KOBİ'lerle sınırlandırılması, Halk Bankası'nın bir banka olarak zayıflaması, gücünü kaybetmesi ve aktiflerini yandan daha fazla azaltması anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

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7’li koalisyonda hedef kamu bankaları! Piyasayı yabancı bankalara peşkeş çekip Türk finans sistemini çökertecekler

"KREDİ VEREMEYECEKLERİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"
Yapılan açıklamada Canikli sözlerini şöyle sürdürdü: "Ziraat Bankası ve Halk Bankası, reel sektörün yatırım amaçlı finansman/kredi ihtiyacını düşük faiz oranı ile karşılayan iki Devlet Bankası'dır. On binlerce yatırımın arkasında Ziraat ve Halk Bankası'nın sağladığı finansman kolaylığı bulunmaktadır. Özellikle yüksek enflasyon döneminde enflasyon oranının çok altında bir faiz oranı ile kullandırdıkları yatırım kredileri, üretimin ve istihdamın önünü açmış, yüksek enflasyon ortamına rağmen milli gelirde bir daralma yaşanmamış, resesyon tehlikesi ortaya çıkmamıştır. 7'li masanın ekonomik programında Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın imalat sanayiine, üretime, ihracata, hizmetler sektörüne kredi veremeyecekleri öngörülmektedir."

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7’li koalisyonda hedef kamu bankaları! Piyasayı yabancı bankalara peşkeş çekip Türk finans sistemini çökertecekler

"YABANCI SERMAYELİ BANKALAR PARA PİYASASINA HAKİM OLACAKLARDIR"
Canikli şu ifadeleri kullandı: "Diğer taraftan Ziraat Bankası ve Halk Bankası, küresel ölçekli ve diş kaynaklı finansal şoklara karşı para piyasalarında bir çöküş yaşanmasını engellemişlerdir. Özellikle döviz piyasasına yönelik manipülasyonların bertaraf edilmesinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası hayati ve kritik fonksiyon ifa etmişlerdir. Döviz piyasasında meydana gelen aşırı oynaklık ve türbülans dönemlerinde yabancı sermayeli bankalar, genellikle, sermayelerini garanti altına almak amacıyla yurt dışına döviz transfer edebilmektedirler. Bu da döviz piyasasındaki dalgalanmaların boyutunu artırabilmekte ve döviz kurlarında ani yükselişlere neden olabilmektedir. Yani, yabancı sermayeli bankalar yangına körükle gidebilmektedirler. Bu gibi dönemlerde Ziraat Bankası ve Halk Bankası, piyasanın sakinleştirilebilmesi için güçlü kaynak ve finansal imkânlarını devreye sokarak piyasaların çöküşünü engelleyebilmektedirler. Ziraat Bankası ve Halk Bankası özellikle 2018 yılından bu yana finansal şoklar ve finansal saldırılara karşı döviz piyasasına döviz likiditesi sağlayarak etkin bir şekilde mücadele etmişlerdir. 7'li masanın Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın para piyasalarında etkili bir aktör olmaktan çıkartılmaya çalışılması sadece neo-liberal politikaların uygulamaya konulması çabasından ibaret değildir. Ziraat Bankası'nın zayıflatılması ve yüzde 75 oranda küçültülmesi halinde yabancı sermayeli bankalar para piyasasına hakim olacaklardır."