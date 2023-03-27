6’lı koalisyonun katıldığı iftarda skandal! CHP’li vekil Veli Ağbaba yaşlı adamı masadan uzaklaştırıp kovdu

YAŞLI VATANDAŞI APAR TOPAR KOVDULAR

6'lı koalisyon liderlerinin bir araya geldiği iftarda vatandaşın ayakta kalması ve yer arayan bir vatandaşın uzaklaştırılması büyük tepki topladı.

Sosyal medyada görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, ''Bunların yanında HDP'liye PKK'lıya MLKP'liye her şeye yer var bir tek Milletin kendisine yer yok'' yorumlarında bulundu.

ADRES FARKLI GÖRÜNTÜ AYNI



Bu görüntüden henüz iki gün geçmişken bu kez de Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Yenikapı'da 'Büyük İstanbul İftarı' düzenledi.

İftara CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.