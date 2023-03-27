6'lı koalisyonun katıldığı iftarda skandal! CHP'li vekil Veli Ağbaba yaşlı adamı masadan uzaklaştırıp kovdu
“Vatandaşa çare olacağız” iddiası ile bir araya gelen ve siyasi görüşleri birbirinden farklı oluşumların yer aldığı 6’lı koalisyon Ramazan ayı dolayısıyla iftar programlarına buluştu. Ancak iftar anında büyük tepki çeken bir skandala imza atıldı. Masada oturan koalisyon ortaklarının arkasından yürüyen yaşlı bir vatandaş CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından itilerek uzaklaştırıldı. Sosyal medyada yayılan görüntü büyük tepkiye neden oldu.
14 Mayıs'ta yapılacak 2023 seçimleri için bir araya gelen 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem bölgesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü iftar programında buluştular.
İŞTE 6'LI KOALİSYONUN VATANDAŞA BAKIŞ AÇISI
Hemen hemen her konuşmasında "Halil İbrahim sofrası" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sofrasının sadece HDP'lilere kadar olduğunu gözler önüne seren bir video sosyal medyanın gündemine düştü.
YAŞLI VATANDAŞI APAR TOPAR KOVDULAR
6'lı koalisyon liderlerinin bir araya geldiği iftarda vatandaşın ayakta kalması ve yer arayan bir vatandaşın uzaklaştırılması büyük tepki topladı.
Sosyal medyada görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, ''Bunların yanında HDP'liye PKK'lıya MLKP'liye her şeye yer var bir tek Milletin kendisine yer yok'' yorumlarında bulundu.
ADRES FARKLI GÖRÜNTÜ AYNI
Bu görüntüden henüz iki gün geçmişken bu kez de Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Yenikapı'da 'Büyük İstanbul İftarı' düzenledi.
İftara CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.
İftar organizasyonunda Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da yer aldı. Programa çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Ancak iftar programında yine vatandaşa yer yoktu.
"'BU MU MİLLET SOFRASI?"
6'lı koalisyonun iftar masasında protokol dışında vatandaşlara yer vermemesi sert eleştirilere sebep oldu.
Sosyal medyada görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, ''bu mu millet sofrası?'' yorumlarında bulundu.
ASIL HALİL İBRAHİM SOFRASI BÜYÜKÇEKMECE'DE
Diğer yandan aynı dakikalarda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir diğer iftar programındaydı.
Büyükçekmece'de gerçekleştirilen iftar programına katılan Başkan Erdoğan'ın depremzede vatandaşlarla birlikte aynı masada iftar açtığı görüntüler büyük beğeni topladı.
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