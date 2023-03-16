Son anket sonuçları belli oldu! AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç? Ali İhsan Yavuz A Haber’de açıkladı

ANKETLERDE SON DURUM NE?

Teşkilatçılık anlayışı giderek kuvvetleniyor. Bolca anketler yaptırıyoruz. Her ilde anketler yapılıyor. Hatta bazen ilçelerde yapılıyor.

Son anketlerde Cumhurbaşkanımızın geçen seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini görüyoruz. AK Parti'nin şu an görünen oy oranı da yüzde 41 civarında. Ancak kararsızların ve seçim süreci yaklaştıkça bu trendin daha da yukarıya çıkacağını görüyorum.

Kararsızların kararsızlıkları gittikçe, sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha sahaya çıktıkça bunun artış trendi içine girdiğini hep gördük. Sahanın da bir dili var. Sokağın da bir dili var.