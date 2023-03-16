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Son anket sonuçları belli oldu! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Ali İhsan Yavuz A Haber'de açıkladı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Son anket sonuçları belli oldu! AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç? Ali İhsan Yavuz A Haber’de açıkladı

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda son anket sonuçlarını değerlendirirken, AK Parti'nin oy oranını da yorumladı. Yavuz açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." dedi. İşte detaylar...

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

"SÜREYİ UZATTIK"

Seçim takvimi açıklanmasıyla ardından süreç hızla akmaya başladı. Parti içinde de seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. Aday müracaatlarını çarşambaya kadar uzattık. Aslında bugün sonlandıracaktık ama süreyi uzattık.

"LİSTELERİN HAZIR OLDUĞU İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Bu süreç sonrasında alt ve üst komisyonlar kurulacak. Şu an listelerimizin hazır olduğu iddialar doğru değil.

3 DÖNEM KURALI

3 dönem kuralı yanlış anlaşılıyor. 3 döneme takılanlar ve 3 dönem vekillik yapanların aday olamayacağına dair bir şey söz konusu değil. MKYK'nın kararı olacak bu. Müracaat edebilir ancak listeye konup konulmadığına MYK karar verecek.

ANKETLERDE SON DURUM NE?

Teşkilatçılık anlayışı giderek kuvvetleniyor. Bolca anketler yaptırıyoruz. Her ilde anketler yapılıyor. Hatta bazen ilçelerde yapılıyor.

Son anketlerde Cumhurbaşkanımızın geçen seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini görüyoruz. AK Parti'nin şu an görünen oy oranı da yüzde 41 civarında. Ancak kararsızların ve seçim süreci yaklaştıkça bu trendin daha da yukarıya çıkacağını görüyorum.

Kararsızların kararsızlıkları gittikçe, sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha sahaya çıktıkça bunun artış trendi içine girdiğini hep gördük. Sahanın da bir dili var. Sokağın da bir dili var.

YÜZDE 7 BARAJI

Barajın aşağı çekilmesi başkanlık sistemiyle mümkün oldu. Bundan sonraki yıllarda barajın ne olacağını hep beraber göreceğiz.

İTTİFAKA YENİ ÜYELER KATILACAK MI?

HÜDA-PAR ile görüşmelerimiz sürüyor. Son karar yakında açıklanacak. Görüşmeler olumlu sürüyor. Yeniden Refah Partisi'yle de görüşmelerimiz sürüyor.

DEPREM BÖLGELERİNDE OY NASIL KULLANILACAK?

Afet bölgesinde seçmen hareketliliği sürüyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlar e-Devlet üzerinden adres seçimi yapabilir. Yarın 23.59'a kadar bunu kolaylıkla yapabilirler.

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