AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan A Haber’de önemli açıklamalar

"PARTİ MENFAATİNDEN ÖNCE TÜRKİYE'NİN MENFAATİ ÖNEMLİ"

Milletin hayrına olacak hususlarda nasıl birleşiriz anlamında, terör ile mücadelede nasıl iş birliği yapabilir konusunda yürüyor bu işler. Millete yararlı işler için ittifak kuruluyor. Koltuk için değil millete hizmet için bir aradayız. Parti menfaatinden önce milletin, Türkiye'nin menfaati önemli. Bu anlamda da bir araya gelmek kolay oluyor.

"HAYIRLI BİR İTTİFAK OLDU"

Nerede bıraktıysak o noktaya döndük. Son derece önemli güzel birlikteliğe imza attık. Hem Yeniden Refah ve Cumhur ittifakı açısından hayırlı bir ittifak oldu. Neredeyse her konuda Yeniden Refah ile tam anlayış oldu.

"TERÖRE BAKIŞ AÇIMIZ AYNI"

AK Parti ile Yeniden Refah'ın FETÖ'ye, teröre, Türkiye'nin menfaatine yönelik bakış açısı aynıdır.

FATİH ERBAKAN'DAN FLAŞ HAMLE! CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDI

24 Mart Cuma günü açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır." demişti.

MEHMET ALTINÖZ'DEN A HABER'DE KRİTİK AÇIKLAMALAR

Fatih Erbakan'ın bu hamlesi sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi'ne konuk olmuş ve kararı yorumlamıştı. İşte o açıklamalar...