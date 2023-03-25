AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan A Haber’de önemli açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, A Haber’de Cumhur İttifakı’nın seçim çalışmalarını anlattı. Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifak'ına katılmasına ilişkin "Son derece önemli güzel birlikteliğe imza attık" diyen Yavuz, "Nerede bıraktıysak o noktaya döndük. Son derece önemli güzel birlikteliğe imza attık. Hem Yeniden Refah ve Cumhur ittifakı açısından hayırlı bir ittifak oldu. Neredeyse her konuda Yeniden Refah ile tam anlayış oldu." şeklinde konuştu.
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek olmak için Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı'na katıldı ve ittifak daha da güç kazandı.
Bu kapsamda AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı çalışmalarına hız verdi.
Diğer yandan Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) ise Cumhur İttifakına dahil olmadan dışarıdan destek vereceğini açıkladı.
Peki, seçim çalışmalarında son durum ne? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber'de yayınlanan 'Satır Arası' programında son durumu anlattı.
Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"YENİDEN RAFAH İLE 1 AY GÖRÜŞTÜK"
(Yeniden Refah ile ittifak) Kısa sürede değişiklik olmadı. Uzun süre görüştük. En az 1 ay müzakere ettik. Cumhur İttifakı kapsamında rol almak kolay Millet İttifakı'na göre.
"PARTİ MENFAATİNDEN ÖNCE TÜRKİYE'NİN MENFAATİ ÖNEMLİ"
Milletin hayrına olacak hususlarda nasıl birleşiriz anlamında, terör ile mücadelede nasıl iş birliği yapabilir konusunda yürüyor bu işler. Millete yararlı işler için ittifak kuruluyor. Koltuk için değil millete hizmet için bir aradayız. Parti menfaatinden önce milletin, Türkiye'nin menfaati önemli. Bu anlamda da bir araya gelmek kolay oluyor.
"HAYIRLI BİR İTTİFAK OLDU"
Nerede bıraktıysak o noktaya döndük. Son derece önemli güzel birlikteliğe imza attık. Hem Yeniden Refah ve Cumhur ittifakı açısından hayırlı bir ittifak oldu. Neredeyse her konuda Yeniden Refah ile tam anlayış oldu.
"TERÖRE BAKIŞ AÇIMIZ AYNI"
AK Parti ile Yeniden Refah'ın FETÖ'ye, teröre, Türkiye'nin menfaatine yönelik bakış açısı aynıdır.
FATİH ERBAKAN'DAN FLAŞ HAMLE! CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDI
24 Mart Cuma günü açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır." demişti.
MEHMET ALTINÖZ'DEN A HABER'DE KRİTİK AÇIKLAMALAR
Fatih Erbakan'ın bu hamlesi sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi'ne konuk olmuş ve kararı yorumlamıştı. İşte o açıklamalar...
"SON DERECE ÖNEMLİ KARAR ALDIK"
Sayın Genel Başkanımız Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu süreci yürüttü. BBP'li arkadaşlarımızın bu ittifaka katılmamıza yönelik tavsiyeleri oldu. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, iyi yapılan işlerin takdir edileceğini eksiklerin tamamlanacağını ve yanlışların da düzeltileceğini düşünerek yola çıkmış bir partiyiz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan iyi işleri takdir edeceğimizi, eksikleri tamamlayacağımızı, yanlışları da düzelteceğimizi ve siyasete nezaket getireceğimizi söyleyerek yola çıkmıştı. Biz büyük bir teşkilata sahibiz. 81 il ve 922 ilçede tabelalarımızı gömebilirsiniz. Milli Görüş'ün temsilcisi olmaktan da iftihar ediyoruz. Asrın en büyük harekâtıdır bu hareket. Bizim amacımız Erbakan Hocamızın tabiriyle milletin derdine dermen olmaktır. Biz nu prensiplerin bir an evvel uygulanması için son derece önemli olan bu kararı aldık.
"AMACIMIZ MİLLETİMİZİN DAHA RAHAT YAŞAMASI"
Bu karar Yeniden Refah olarak Cumhur İttifakı'na dahil olmak bir seçim işbirliği çalışması yapmak suretiyle AK Parti, BBP, MHP ve biz (Yeniden Refah) şu anda bu ittifaktayız. Bu 4 parti elbette bu milletin derdine derman olmak için milletimizin daha rahat yaşayabilmesi için çalışan partiler.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE FATİH ERBAKAN NELER KONUŞTU?
Genel Başkanımız Fatih Erbakan, Başkan Erdoğan'dan davet geldiği zaman bu daveti getiren kardeşlerimize 2 genel başkan yardımcısından bahsediyorum, olmazsa olmazımız olan kırmızıçizgimiz 30 maddeyi paylaştık. Bu maddeler bizim için çok önemlidir. Biz makam mevki için pazarlık yapan bir parti değiliz.
6'LI KOALİSYONA ELEŞTİRİ: "DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE..."
Biliyorsunuz Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı yardımcılıkları dağıtıldı. Dünyanın hiçbir yerinde 7 yardımcılı bir başkanlık sistem yok. Orada koltuklar, bakanlıklar, vekillikler paylaşıldı. Genel Başkanımız ise büyük bir ciddiyetle bizim görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştılar ve bugün 12.00'da Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ı kendi fiilen Ankara'da ikamet ettiği Cumhurbaşkanlığı konutunda kabul etti. Başkan Erdoğan, "Biz bu maddeleri inceledik. Biz bunlara seve seve imza atarız" dediler ve ittifak süreci başladı. Genel Başkanımız da bir an evvel hizmete girmesi gereken bu maddelerin saniye bile beklemeden adım attı.
İŞTE YENİDEN REFAHIN 3 KRİTİK ÖNERİSİ
Protokol maddeleri 3 ana başlıktan oluşmakta. Birincisi ekonomik konulardır. Ülkemizin ekonomik sorunlarının en hızlı çözülmesi adına AK Partili yönetici kardeşlerimizle birlikte yazılmış bir metindir. Onlar ile konuştuk ve bir protokol haline getirdik. İkinci konu sosyal konular. Aile bütünlüğünün korunmasıdır. Bunu önemsemekteyiz. Toplum sağlığından tutun Milli Eğitim müfredatının milli ve manevi değerlere uygun hale getirilmesi ve aykırı sözleşmeler ile ilgili düzenlemelerin yapılmasıdır. Üçüncüsü ise dış politikadır. Ülkemizdeki sığınmacıların ülkelerine en güvenli şekilde dönmelerine dair maddelerimiz var. Aynı zaman da D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın güçlenmesi. Bunu il etapta 30 sonra 60-160 ülkeye çıkarılmasına dair bir maddemiz var. Burada ortak üretimden bahsediyoruz. İthalden ziyade üretimlerin ülkelerimizde yapılması ve D-8'in D-60'ın kendi içlerinde bir pazar ortaya koyması. İslam dünyasında güçlü olup kendi para birimini uluşturmasıdır. Diğer yandan da ortak bu organizasyon Erbakan Hocamızın bundan 25 yıl önce başbakanlığı döneminde kurduğu bir organizasyondur.
PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILAN ERBAKAN, CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI SONLANDIRDI
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini söyledi.
Yeniden Refah Partisi'nin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmaya, uzlaşmaya vardıklarını belirten Erbakan, partilerinin talep ettiği prensiplerin yazılı olduğu mutabakat metninin AK Parti ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreterleri tarafından imza altına alındığını kaydetti.
Erbakan, şöyle devam etti:
"Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bu prensiplerimiz içinde yer alan ekonomi alanında, sosyal politika alanında, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu. Yani biz o prensiplerimizi, milletimizin, ülkemizin faydasına olduğu için talep ediyorduk. Ve bu prensiplerimiz doğrultusunda iktidar olunması halinde uygulamalar gerçekleştirileceği hususunda da bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu."
Her zaman "milletin derdine derman olunsun da kim olursa olsun" anlayışıyla hareket eden bir parti olduklarını ifade eden Erbakan, "mutlaka bir makama, bir koltuğa sahip olmamız gerekir" diye siyaset yapan bir parti olmadıklarını vurguladı.
Milletin derdine derman olacak prensiplerin bir an evvel uygulanmasının kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Erbakan, bu prensipler üzerinde mutabakata varılmasından dolayı parti olarak tüm seçim bölgelerinde yine kendi amblemleri ve kendi adaylarıyla Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldıklarını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN, YENİDEN REFAH'I ZİYARET EDECEK
Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok ideolojik olarak geçmişten yaşadığımız tecrübeler ve ortaya koydukları hedefler, söylemler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek bir oluşumdur, bir bloktur. Cumhur İttifakı ile seçimlere girme kararımızın alınmasında başından beri talep ettiğimiz prensiplerimiz hususunda uzlaşmanın sağlanması kadar Cumhur İttifakı karşısındaki bu bloğun ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacak bir blok olduğunu görmemizin de çok büyük etkisi olmuştur."
Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta salı ya da çarşamba günü Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.
Kararlarının ülke ve millet için hayırlı olması dileğinde bulunan Erbakan, "Tabii ki bu vermiş olduğumuz, bu açıkladığımız kararımız doğrultusunda cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren, gayret eden teşkilat mensupları ve vatandaşlara teşekkür eden Erbakan, "Şunu unutmamak gerekir; atılan her bir imzanın kısa sürede 70 bin, 80 bin imza seviyesine gelmesinin, gelinen bu noktada çok büyük etkisi olmuştur. Partimizin gücünü, etkinliğini, teşkilatlarımızın dinamizmini ortaya koymuştur. Bu imza süreci ve gelinen bu noktada mutabakat sağlanmasında da bu hayırlı adımlarda da bu imza sürecinin imza verenlerin her birinin çok büyük katkıları olmuştur." diye konuştu.
Erbakan, toplantı sırasında AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu tarafından imzalanan metni gösterdi.
Metinde, "D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına işlerlik kazandırılması ve diğer İslam ülkelerinin katılması ile önemli bir güç haline gelmesine çalışılacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet statüsünün tüm dünyada kabulüne yönelik çalışmalar ve Kudüs ile ilgili kırmızı çizgiler gibi hususlarda azami hassasiyet gösterilecek." maddesi yeri alıyor.
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