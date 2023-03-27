Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’e konuştu: Fitre ve zekat depremzedelere verilebilir

A Haber'de Sahur Vakti programına katılan Erbaş, depremzedelere fitre ve zekat verilebileceğini, bunun için AFAD bünyesinde zekat hesabı açıldığını da belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar içinde verebilirler bunu. Peki kalıcı konutları kim yapıyor? Devletimiz evleri AFAD vasıtasıyla yapıyor, AFAD da bir zekat hesabı açıldı. Oraya zekatlarını vermek isteyen zekat mükellefi kardeşlerimiz AFAD'ın vasıtasıyla depremzedeler için kalıcı konutlarda harcanabilir ancak şu şartlı bu konutlar yapıldığında verilecek olan kişilerin zekat alabilecek durumda olması gerekiyor yani afetzede olmuş olabilir ama başka gelirleri vardır birikimleri vardır çok dikkat etmek lazım o konuda." ifadelerini kullandı.