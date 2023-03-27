Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’e konuştu: Fitre ve zekat depremzedelere verilebilir
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber'de "Sahur Vakti" programına katıldı. Hac kontenjanı hakkında son bilgileri paylaşan Ali Erbaş, Ramazan'da dayanışmanın önemine dikkati çekti fitre ve zekatın depremzedelere verilebileceğini söyledi.
Asrın felaketinde depremzedelerin yardımına koşan devlet kurumlarından biri de Diyanet İşleri Başkanlığı'ydı. Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın faaliyetlerini anlattı. Erbaş, "Diyanet işleri Başkanlığı olarak ilk günden itibaren görevdeyiz. Ben ilk gün yani pazartesi günü 6 Şubat Pazartesi günü ikinci depremin olduğu saatlerde Gaziantep İslahiye ulaşmıştım. O gün bugündür devletimizin diğer kurumları gibi biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şu ana kadar 30.000'i aşkın hocamız ile bölgede hizmet etmeye gayret ettik. Elhamdülillah bu konuyla ilgili ülkemizin bütün camilerinde hutbelerle kürsülerde vaazlarla milletimizi yardımlaşmaya teşvik ettik. Milletimiz bu konuda çok cömert." dedi.
A Haber'de Sahur Vakti programına katılan Erbaş, depremzedelere fitre ve zekat verilebileceğini, bunun için AFAD bünyesinde zekat hesabı açıldığını da belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar içinde verebilirler bunu. Peki kalıcı konutları kim yapıyor? Devletimiz evleri AFAD vasıtasıyla yapıyor, AFAD da bir zekat hesabı açıldı. Oraya zekatlarını vermek isteyen zekat mükellefi kardeşlerimiz AFAD'ın vasıtasıyla depremzedeler için kalıcı konutlarda harcanabilir ancak şu şartlı bu konutlar yapıldığında verilecek olan kişilerin zekat alabilecek durumda olması gerekiyor yani afetzede olmuş olabilir ama başka gelirleri vardır birikimleri vardır çok dikkat etmek lazım o konuda." ifadelerini kullandı.
Ali Erbaş, kaç kişinin hacca gitmeye hak kazandığını A Haber'de duyurdu. Erbaş, "83.500 vatandaşımız inşallah bu sene hacca gidecekler 65 yaş üstünde olanlardan gelecek biz kuramızı çektik bu yıl kayıt olanlarla beraber 2.500.000 kayıt olmuş. İnşallah 30 Mayıs itibari ile ilk kafilemize göndereceksin" sözlerini kullandı.
Batı'da son yıllarda artan İslamofobi konusuna değinen Erbaş, "İslamofobi yani korkulan İslam demektir, korkutan İslam demektir. Halbuki bugün Müslümanlar korkutulan insandır korkutan değil. Korkutulan insan İslami terörizm İslamofobi bunlar bilinçli olarak oluşturulan kavramlardır. İslam barış dini hep söylüyoruz. İslam dünyada barışı gerçekleştirmek için bir arada huzur içerisinde barış içerisinde yaşamayı kolaylaştırmak için gelen bir sistemdir yani bu açıdan da İslam bir nimet." dedi.
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