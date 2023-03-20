20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023 son seçim anketine göre hangi parti önde? İhsan Aktaş A Haber’de duyurdu: AK Parti ve CHP...

2023 son seçim anketine göre hangi parti önde? İhsan Aktaş A Haber’de duyurdu: AK Parti ve CHP...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek, Peki son ankete göre AK Parti, MHP, CHP, HDP, TİP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi'nin ne kadar oyu var? Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta son verileri duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 23:31
  • 1
  • 13
2023 son seçim anketine göre hangi parti önde? İhsan Aktaş A Haber’de duyurdu: AK Parti ve CHP...

Genar Araştırma Şirketi'nin Mart ayında 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklamasını kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
2023 son seçim anketine göre hangi parti önde? İhsan Aktaş A Haber’de duyurdu: AK Parti ve CHP...

Aktaş, "Şimdi bizim 8-10 aydır takip ettiğimiz bir süreç var. Onunla bu tabloyu açıklarsak sağlıklı olur. pandemi sonrası ekonomini kötüye gittiği dönemde AK Parti gerilere gelmişti. Yani kendi oy oranı açısından… CHP 26.5'i devirip 27'ye gelmişti. HDP hiç değişmedi. 10.8'lik bir oy oranı var. İYİ Parti'nin oy oranı ise o dönemde 13.5'lerdeydi. Bunlar 8 ay öncecisi için geçerlidir." dedi.

  • 3
  • 13
2023 son seçim anketine göre hangi parti önde? İhsan Aktaş A Haber’de duyurdu: AK Parti ve CHP...

Bugün seçim olsa milletvekili seçimleri yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?

MART 2023 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI

Diğer: 2.8

Yeniden Refah: 1.4

  • 4
  • 13
2023 son seçim anketine göre hangi parti önde? İhsan Aktaş A Haber’de duyurdu: AK Parti ve CHP...

TİP: 1,9

Memleket Partisi: 4.7

İYİ Parti: 7

MHP: 7.6

  • 5
  • 13
2023 son seçim anketine göre hangi parti önde? İhsan Aktaş A Haber’de duyurdu: AK Parti ve CHP...

HDP: 10.8

CHP: 23.1

AK Parti: 40,7

AK PARTİ'NİN HAMLELERİ VE ANKETE ETKİSİ

İhsan Aktaş sözlerinin devamında ise, "Şimdi pandemi bitti ekonominin hararetini AK Parti düşürdü ve enflasyonu dengeledi. Vatandaşın oy verebileceği ya da sorunu olan 10 tane olan her biri 1 milyon ile 3 milyon insana karşılık gelebilecek meselede adım attı. AK Parti'den konut hamlesi geldi biraz daha iyileşme oldu. İhracat rakamları iyiye gittiği, işsizlik azaldığında, 1.5 milyon öğrencinin borçlarını sildiğinde, 2.5 milyon hacze düşmüş borçlarını sildiği zaman, Togg'un açılışı, EYT'nin açıklaması ile beraber de AK Parti 40 ila 42 arası veya 39-42 arası bir banda geldi. AK Parti'nin oyları 42-43'tü. Önceki seçime bakacak olursak. Yaklaşık 3-4 aydır da durum AK Parti 41-42'dir. CHP ise 21- ve 23 arasında." şeklinde konuştu.