2023 son seçim anketine göre hangi parti önde? İhsan Aktaş A Haber’de duyurdu: AK Parti ve CHP...

HDP: 10.8

CHP: 23.1

AK Parti: 40,7

AK PARTİ'NİN HAMLELERİ VE ANKETE ETKİSİ

İhsan Aktaş sözlerinin devamında ise, "Şimdi pandemi bitti ekonominin hararetini AK Parti düşürdü ve enflasyonu dengeledi. Vatandaşın oy verebileceği ya da sorunu olan 10 tane olan her biri 1 milyon ile 3 milyon insana karşılık gelebilecek meselede adım attı. AK Parti'den konut hamlesi geldi biraz daha iyileşme oldu. İhracat rakamları iyiye gittiği, işsizlik azaldığında, 1.5 milyon öğrencinin borçlarını sildiğinde, 2.5 milyon hacze düşmüş borçlarını sildiği zaman, Togg'un açılışı, EYT'nin açıklaması ile beraber de AK Parti 40 ila 42 arası veya 39-42 arası bir banda geldi. AK Parti'nin oyları 42-43'tü. Önceki seçime bakacak olursak. Yaklaşık 3-4 aydır da durum AK Parti 41-42'dir. CHP ise 21- ve 23 arasında." şeklinde konuştu.