7’li koalisyonu Kandil mi dizayn etti? Kemal Kılıçdaroğlu - HDP pazarlığında ne var? Çarpıcı sözler: Bunlar CHP’nin öz politikaları

"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNE GİDECEK MAYIN TARLASI"

Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin desteğini almak için bu şartı kabul etmiş gibi gözüküyor. Gerçekten bu çok ciddi bir el bombası. Türkiye'yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturduk ve biz Atatürk'ün partisiyiz diyen CHP, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmesine gidecek bir mayın tarlasına siyaseten girmiş durumda.

Tabanda tavanda dipten dipten gelen bir dalga var. Asıl bu şimdi sahaya çıkıldığında örneğin Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a ya da başka bölgelere gittiğinde HDP ile nasıl bir çalışma yapacak? Kandil'den ya da HDP yöneticilerinden açıklamalar gelmeye başladı. Bunların tozu tonajı örneğin 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti devletini sorguluyorlar devleti yeniden yapılandıracağız diyorlar.