7'li koalisyonu Kandil mi dizayn etti? Kemal Kılıçdaroğlu - HDP pazarlığında ne var? Çarpıcı sözler: Bunlar CHP'nin öz politikaları
Son üç haftada muhalefet cephesinde baş döndüren bir trafik yaşandı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için Kandil'den gelen destek açıklamaları dikkat çekti. Peki bu süreçte kim ne dedi? 7'li koalisyona PKK elebaşlarından hangi mesajlar gitti? Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığa giden yolda önüne çıkan engelleri HDP'nin taktikleri ile aştı.
Özerklik şartının da olduğu tutum belgesi, HDP aktörleri ve PKK elebaşlarının talimatlarıyla sürece dahil edildi. Kandil'den peş peşe videolar yayınlandı, 7'li koalisyona tam destek verildi.
6 Mart'ta Meral Akşener zoraki masaya döndü. Koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu oldu.
8 Mart'ta Selahattin Demirtaş "HDP masaya gelemez" diyen Akşener'e açık mektup yazıp adeta parmak salladı.
12 Mart'ta ise PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan HDP'ye talimat geldi.
15 Mart'ta PKK elebaşlarından Murat Karayılan da 7'li koalisyona destek vererek, "Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" dedi.
Demirtaş 18 Mart'ta kaleme aldığı yazıda, "Tutum belgesindeki politikalara yaklaşım nasıl olacak?" diye sorarak Kılıçdaroğlu'na destek için dayatmayı yaptı.
20 Mart'ta HDP ile mutabakat sağlandı.
Bir gün sonra ise HDP'li Ahmet Türk Diyarbakır'da teröristbaşı Öcalan'a özgürlük mesajı verdi.
22 Mart'ta HDP, Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.
PKK elebaşı Duran Kalkan bir kez daha çıktı sahneye. 7'li koalisyona desteğini yineledi.
Tüm bu yaşanalar ''7'li kaolisyonu Kandil dizayn etti'' yorumlarını beraberinde getirdi.
Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: HDP en son Ankara'da yaptığı genel kurulda iki eş başkanı bugünlere atıfta bulunarak artık iş birliği ittifak ya da koalisyon örtülü olmayacak açık olacak bizle açık bir şekilde görüşeceksiniz dedi.
Bu görüşme gerçekleşti.
"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNE GİDECEK MAYIN TARLASI"
Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin desteğini almak için bu şartı kabul etmiş gibi gözüküyor. Gerçekten bu çok ciddi bir el bombası. Türkiye'yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturduk ve biz Atatürk'ün partisiyiz diyen CHP, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmesine gidecek bir mayın tarlasına siyaseten girmiş durumda.
Tabanda tavanda dipten dipten gelen bir dalga var. Asıl bu şimdi sahaya çıkıldığında örneğin Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a ya da başka bölgelere gittiğinde HDP ile nasıl bir çalışma yapacak? Kandil'den ya da HDP yöneticilerinden açıklamalar gelmeye başladı. Bunların tozu tonajı örneğin 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti devletini sorguluyorlar devleti yeniden yapılandıracağız diyorlar.
KILIÇDAROĞLU HAZIRLANMIŞ BİR AKTÖR MÜ?
Kemal Kılıçdaroğlu acaba uluslararası küresel aktörlerin Türkiye Cumhuriyeti devletine yıllardır dayatılmak istenen bu 'sözde Kürt devleti Kürdistan' için hazırlanmış bir aktör olarak mı karşımızda?
MUTLAKA SANDIĞA YANSIYACAKTIR
Kimse bu milletin aklıyla dalga geçmesin. Kimse bu milletin vatan ve bayrak ve din önceliğini görmezden gelmesin. Bu mutlaka sandığa yansıyacaktır.
HDP Kandil'den aldıkları ev ödevine göre siyaset yapıyor.
Siyaset Bilimci Onur Erim: Aradaki ilişki 2019 yerel seçimlerinde kapalı kapılar ardında ve gizli gitmişti. Seçimlerden hemen sonra başlayarak HDP bundan sonra gizli kapaklı görüşme yapmayacağını söyledi.
Bunların sözde tutum belgesi ortaya çıktıktan sonra bir şey çok dikkatimi çekti. O belgede ben ve benim gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temelden ve esastan tartışmayacağı bile yaklaşık 8-10 tane önemli nokta var.
Fakat bu noktalardan en önemlisi bence en can alıcısı ne derseniz, en tahrip gücü yüksek olan ben oraya HDP'nin bu sözde özerk yönetimi istekleri derim.
"BUNLAR CHP'NİN KENDİ ÖZ POLİTİKALARI"
Kemal Kılıçdaroğlu son 6-7 yıldır bütün genel kurulları dahil bütün büyük toplantılarında her defasında neredeyse yerel yönetimlere özerklik şartı sözünü vermiş. Yani biz aslında HDP ne istedi CHP ne verdi Millet İttifakı neler konuştu diyoruz ama aslında temel şeyleri ki bunu terörist Demirtaş'ın serbest bırakılma taahhüdünde de KHK'lıların serbest bırakılma taahhüdünde de görüyoruz. Acaba dediğimiz taahhütleri Kemal Kılıçdaroğlu kendi başına vermiş bile. Bu konularda artık gözümüzü açmamız lazım. Bunlar CHP'nin kendi öz politikaları.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!
- Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!
- Doğum yılının son rakamı 6, 7, 8 ve 9 olanlar dikkat! Büyük sır ortaya çıktı! Liderlik onların kanında var!
- Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 D Grubu puan durumu
- Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? Hatay, Adıyaman, Malatya,Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?
- İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki tarifi! Ağrıları söküp atıyor! O yağı sürün ve bekleyin
- Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim maaşına zam geldi mi?
- Kısmetse Olur hafta sonu saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman yayınlanıyor, her gün mü?
- YKS sınav ücreti SON ÖDEME TARİHİ 2023! YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? ÖSYM duyurdu
- Bakan Özer son dakika açıkladı! Nisan ara tatili olacak mı, Bayramla birleşecek mi? Öğretmenleri de ilgilendiriyor!
- Peygamber Efendimiz'in İFTAR DUASI! Oruç açarken hangi dua okunur? Türkçe meali ve Arapça okunuşu
- Türkiye Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?