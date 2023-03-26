Şehit yakını ve gazilerden Kılıçdaroğlu’na yaylım ateşi: Kime hizmet ettiğini gayet iyi biliyoruz

Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz Gazisi Ömer Faruk Çatal: Ülkeyi nasıl yönetirizin değil, nasıl satarızın derdindeler. Allah bu ve bunun zihniyetindekilere fırsat vermesin. Bu adam hukukçu olmuş bizim haberimiz yok. Muhaliflik yapılmalı, tamam anlarım ama vatana düşmanlık ve ihanet edenleri serbest bırakmayı istemek başka bir amaçla açıklanır. Milletimiz bu insanların ülkeyi yönetmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını görüyor. 'Ülkeyi nasıl böleriz, nasıl satarız'ın peşindeler. Allah bunlara fırsat vermesin.