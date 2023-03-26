26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 12 yıl önce PKK itirafı! 7'li koalisyonun ortak adayı BDP(HDP)-Kandil bağlantısını kabul etmiş

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 12 yıl önce PKK itirafı! 7'li koalisyonun ortak adayı BDP(HDP)-Kandil bağlantısını kabul etmiş

6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday gösterilen ve ardından Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin de desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011'de yapılan seçimler öncesi Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün isimli programda, HDP'nin o dönemki adı olan BDP ile ilgili söylediği sözler gündem oldu. Kılıçdaroğlu o dönem, BDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kabul ettiğini ve kendilerinin de böyle düşündüğünü ifade ederken; 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi terör örgütünün uzantısı olan HDP ile pazarlık masasına oturması yeniden tartışmaya açıldı.

Giriş Tarihi: 26.03.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 16:54
  • 1
  • 11
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! 7’li koalisyonun ortak adayı BDPHDP-Kandil bağlantısını kabul etmiş

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinin ardından sosyal medya yeni bir video ile çalkalanmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! 7’li koalisyonun ortak adayı BDPHDP-Kandil bağlantısını kabul etmiş

12 Haziran 2011 yılında Genel Seçimler öncesi Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem BDP (şu anki HDP)'nin PKK terör örgütünün uzantısı olduğunu kabul ettiğini kendilerinin de böyle düşündüğünü söylemesi gündem oldu.

  • 3
  • 11
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! 7’li koalisyonun ortak adayı BDPHDP-Kandil bağlantısını kabul etmiş

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE ORGANİK BAĞLARI VAR'
Sosyal medyada paylaşılan videoda Mehmet Ali Birand, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na BDP'yi PKK'nın bir uzantısı olup olmadığını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Kendileri söylüyorlar, biz zaten oranın bir uzantısıyız şeklinde bir ifadeleri var. Bizim öyle görüp görmeme ötesinde organik ilişkilerinin olduğunu onlarda söylüyor" dediği belirlendi.

  • 4
  • 11
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! 7’li koalisyonun ortak adayı BDPHDP-Kandil bağlantısını kabul etmiş

HDP GÖRÜŞMESİ TEKRAR GÜNDEMDE
Son günlerde Millet İttifakı olarak HDP ile yapılan görüşmeyle gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılına ait röportaj sırasında söyledikleri sosyal medya kullanıcıları tarafından kendisine hatırlatılarak, "BDP'nin şimdiki HDP olduğunu bildikleri halde ve terör örgütüyle organik bağı olduğunu söylemesine rağmen bu görüşme ve destek talebi nasıl açıklanacak." denildi.

  • 5
  • 11
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! 7’li koalisyonun ortak adayı BDPHDP-Kandil bağlantısını kabul etmiş

PKK ELE BAŞI DURAN KALKAN'DAN 7'Lİ KOALİSYONA SEÇİM DESTEĞİ
Öte yandan, terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, geçtiğimiz günlerde saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.