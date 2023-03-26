Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 12 yıl önce PKK itirafı! 7’li koalisyonun ortak adayı BDPHDP-Kandil bağlantısını kabul etmiş

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 12 yıl önce PKK itirafı! 7'li koalisyonun ortak adayı BDP(HDP)-Kandil bağlantısını kabul etmiş

6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday gösterilen ve ardından Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin de desteğini alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011'de yapılan seçimler öncesi Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün isimli programda, HDP'nin o dönemki adı olan BDP ile ilgili söylediği sözler gündem oldu. Kılıçdaroğlu o dönem, BDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kabul ettiğini ve kendilerinin de böyle düşündüğünü ifade ederken; 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi terör örgütünün uzantısı olan HDP ile pazarlık masasına oturması yeniden tartışmaya açıldı.