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Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski PKK-HDP açıklaması sosyal medyada gündem oldu! Kılıçdaroğlu’na soruldu: Ne değişti?

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Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski PKK-HDP açıklaması sosyal medyada gündem oldu! Kılıçdaroğlu’na soruldu: Ne değişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte BDP-HDP ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ne değişti?" sorusu soruldu.

Barış ve Demokrasi Partisi BDP'in milletvekilleri, 2014 yılında HDP'ye katıldı. Partiler resmen birleşti aslında isimler farklı ama siyasi görüşleri hep aynı oldu.

Silahın ve Kandil'in gölgesinde siyaset yapan BDP şimdiki adı ile HDP için geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

BDP yani HDP için PKK uzantısı diyen CHP lideri 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için iş birliği yapma karararı aldı.

HDP cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek Kılıçdaroğlu'nu destkleyecek.

"NE DEĞİŞTİ?"

Oy kaygısı ile hareket ediyor eleştirlerinin hedefi olan Kılıçdaroğlu için sosyal medyada "Ne değişti?" sorusu soruldu. Video gündem oldu.

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