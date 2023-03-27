Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski PKK-HDP açıklaması sosyal medyada gündem oldu! Kılıçdaroğlu’na soruldu: Ne değişti?

Silahın ve Kandil'in gölgesinde siyaset yapan BDP şimdiki adı ile HDP için geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

BDP yani HDP için PKK uzantısı diyen CHP lideri 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için iş birliği yapma karararı aldı.