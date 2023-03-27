CHP’de Muharrem İnce rahatsızlığı! HDP ile ittifak pahalıya patlıyor

İşte Mehmet Barlas'ın "Muharrem İnce'den neden bu kadar rahatsızlar?" başlıklı yazısı

Geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu için bugün son gün. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları YSK tarafından kabul edildi. Muharrem İnce de 100 bin imzayı tamamladı. Dün akşam saatlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da 100 bin imza barajını aştı. Artık 4 Cumhurbaşkanı adayı ile 14 Mayıs'ta sandık başına gidileceği kesinleşti.

Bu yarış içerisinde son günlerde en çok tartışılan isim olan Muharrem İnce'nin iki büyük iddiası var. Memleket Partisi olarak ana muhalefet partisi olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçmek.