27 Mart 2023, Pazartesi
CHP'de Muharrem İnce rahatsızlığı! HDP ile ittifak pahalıya patlıyor
14 Mayıs'a doğru geri sayım sürerken, CHP kanadında 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi itibarsızlaştırma operasyonu devam ediyor. CHP'nin Muharrem İnce'ye yönelik saldırılarının dozajının artmasının nedenleri arasında HDP ile yapılan ittifak nedeniyle yaşanan kan kaybı ön plana çıkıyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda CHP'de yaşanan Muharrem İnce rahatsızlığını yazdı.
Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:14
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