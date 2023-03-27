27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CHP'de Muharrem İnce rahatsızlığı! HDP ile ittifak pahalıya patlıyor

CHP'de Muharrem İnce rahatsızlığı! HDP ile ittifak pahalıya patlıyor

14 Mayıs'a doğru geri sayım sürerken, CHP kanadında 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi itibarsızlaştırma operasyonu devam ediyor. CHP'nin Muharrem İnce'ye yönelik saldırılarının dozajının artmasının nedenleri arasında HDP ile yapılan ittifak nedeniyle yaşanan kan kaybı ön plana çıkıyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda CHP'de yaşanan Muharrem İnce rahatsızlığını yazdı.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:14
  • 1
  • 14
CHP’de Muharrem İnce rahatsızlığı! HDP ile ittifak pahalıya patlıyor

İşte Mehmet Barlas'ın "Muharrem İnce'den neden bu kadar rahatsızlar?" başlıklı yazısı
Geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu için bugün son gün. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları YSK tarafından kabul edildi. Muharrem İnce de 100 bin imzayı tamamladı. Dün akşam saatlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da 100 bin imza barajını aştı. Artık 4 Cumhurbaşkanı adayı ile 14 Mayıs'ta sandık başına gidileceği kesinleşti.

Bu yarış içerisinde son günlerde en çok tartışılan isim olan Muharrem İnce'nin iki büyük iddiası var. Memleket Partisi olarak ana muhalefet partisi olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçmek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
CHP’de Muharrem İnce rahatsızlığı! HDP ile ittifak pahalıya patlıyor

Bu iddia gerçeğe dönüşür mü bilemem. Ama İnce'nin bu iddiası CHP'lileri ve CHP'nin sözcülüğünü üstlenmiş isimleri çıldırtmaya yetiyor. Bu isimlerden biri de ünlü piyanistimiz Fazıl Say. Muharrem İnce'nin 100 bin imzayı aşması üzerine Fazıl Say açtı ağzını yumdu gözünü.

  • 3
  • 14
CHP’de Muharrem İnce rahatsızlığı! HDP ile ittifak pahalıya patlıyor

Tabi söz ustası Muharrem İnce de bundan geri kalmadı. Sosyal medyada kraldan fazla kralcı olanların da katıldığı böyle tuhaf tartışmalara şahit oluyoruz.

  • 4
  • 14
CHP’de Muharrem İnce rahatsızlığı! HDP ile ittifak pahalıya patlıyor

Muharrem İnce'ye saldıranlar, itibarsızlaştırmak için ona birçok sıfat takmış. Merak ediyorum, madem bu kadar itibarsız biri olduğunu düşünüyorlar, neden bu kadar saldırıyorlar?

  • 5
  • 14
CHP’de Muharrem İnce rahatsızlığı! HDP ile ittifak pahalıya patlıyor

Bunun tek bir cevabı var; CHP'de sıkışmış ulusalcı oylar, ilk kez sandığa gidecek CHP'ye meyilli Z kuşağının oyları ve HDP ile ittifak nedeniyle İyi Parti'ye küsmüş oylar hızla Muharrem İnce'ye gidiyor.