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7'li koalisyonu Kandil mi dizayn etti? Kemal Kılıçdaroğlu - HDP pazarlığında ne var? Çarpıcı sözler: Bunlar CHP'nin öz politikaları

A Haber
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Giriş: 26.03.2023 11:21
Son üç haftada muhalefet cephesinde baş döndüren bir trafik yaşandı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için Kandil'den gelen destek açıklamaları dikkat çekti. Peki bu süreçte kim ne dedi? 7'li koalisyona PKK elebaşlarından hangi mesajlar gitti? Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
7li koalisyonu Kandil mi dizayn etti? 7'Lİ KOALİSYONU KANDİL Mİ DİZAYN ETTİ?

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