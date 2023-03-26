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CHP yandaşlarından Muharrem İnce'ye tehditler serisi: Kazansak da kaybetsek de gelip seni döveceğiz

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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CHP yandaşlarından Muharrem İnce’ye tehditler serisi: Kazansak da kaybetsek de gelip seni döveceğiz

Altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Muharrem İnce gerginliği yaşarken CHP yandaşları İnce'ye adaylıktan çekilip Kılıçdaroğlu'na destek vermesi için yoğun baskı uyguluyor. CHP yandaşı İsmail Saymaz "sokakta yürüyemezsin" tehdidinde bulunurken, Can Ataklı "İhanetin bedelini ağır olarak ödeyecek" diyerek İnce'yi hedef aldı. Yine CHP yandaşı Ayşenur Arslan ise sosyal medyadan Muharrem İnce'ye yönelik troll hesabın yaptığı "Kazansak da kaybetsek de gelip seni döveceğiz" paylaşımını beğendi. İşte detaylar...

Altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından ittifakta Muharrem İnce krizi yaşanıyor. CHP'li isimler seçimlere ayrı olarak katılma kararı alan Muharrem İnce'ye tepki gösterirken İnce yoluna tek başına devam etmek istediğini belirtti.

CHP FETÖ TAKTİĞİ UYGULADI

100 bin imzayı toplayan İnce yaptığı konuşmada CHP'yi hedef alırken " Ellerini ovuşturdular, aman toplayamasın diye iftira attılar. Sahte evraklar düzenlediler. İkinci gün baktılar imza toplanıyor, bu defa başka türlü sahtekarlıklar yaptılar. Tam FETÖ taktiklerini uyguladılar." ifadeleriyle CHP'yi suçladı.

MUHARREM İNCE İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'yi ziyaret edip etmeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu seçimlerin birinci turda kazanmak istediklerini söyledi.

"Birinci turda biter benim kanaatim. Vatandaş değişimden yana. Siyaset kavga aracı değil, halka iyilikte yarışmadır. AK Parti muhalefete düştüğünde görecek. Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getirmek istiyoruz. Türkiye yeni bir hamle yapmak zorunda. Hakarete karşıyım. Kim olursa olsun. Eleştirebilirsiniz. Ben siyasi partileri ziyaret ediyorum. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Elbette onlarla da konuşacağım. Bu benim bir anlamda doğal görevim. Muharrem İnce'den beklentim, birinci turda bu işi bitirmemiz lazım. Olması gereken budur."

İNCE: GÖRÜŞECEĞİZ AMA PAZARLIK OLMAZ

"Ayrıca söylememe gerek yok, ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Allah'ın izni ile plânladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. Görüşecek olmam adaylığımı pazarlık konusu yapacağım anlamına gelmez" dedi.

CHP YANDAŞLARI ÇILGINA DÖNDÜ

Muharrem İnce'nin bu tavrı sonrası özellikle CHP yandaşı isimler köpürürken kimi İnce'yi tehdit etti kimisi ise ayrı adaylığı ihanet olarak yorumladı.

iHANETİN BEDELİNİ AĞIR BİÇİMDE ÖDEYECEK

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye cumhurbaşkanlığı adaylığından Kılıçdaroğlu lehine çekilmemesi nedeniyle tepki göstererek "İhanet" olarak nitelendirerek açık açık tehdit etti.

"Bir kişinin kişisel hırsı yüzünden, bu kadar birlik olmuş bir muhalefetin kargaşaya düşmesine neden olunması bile ihanettir ve bunun bedelini bu adam çok ağır biçimde ödeyecektir."

SOKAKTA YÜRÜYEMEZ

İsmail Saymaz: "Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta muhalefetin kaybetmesine neden olursa, sokakta yürüyemez hale gelir." ifadeleriyle İnce'yi tehdit etmişti.

TACİZ İMALI PAYLAŞIM

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, İnce'ye üstü kapalı tehditte bulundu. İnce'nin paylaşımını alıntılayan Altun, "Hiçbir kadını taciz ettiniz mi? Hiçbir kadın sizden şikayetçi oldu ve dosya örtbas edildi mi? Sadece soruyorum" paylaşımını yaptı.

YANDAŞ ARSLAN TEHDİT PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

CHP'li Ayşenur Arslan, trol bir hesabın Muharrem İnce'ye yönelik tehdit paylaşımını beğendi. Paylaşımda "Kazansak da kaybetsek de gelip seni döveceğiz" denildi.

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