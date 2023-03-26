CHP yandaşlarından Muharrem İnce’ye tehditler serisi: Kazansak da kaybetsek de gelip seni döveceğiz

MUHARREM İNCE İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'yi ziyaret edip etmeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu seçimlerin birinci turda kazanmak istediklerini söyledi.

"Birinci turda biter benim kanaatim. Vatandaş değişimden yana. Siyaset kavga aracı değil, halka iyilikte yarışmadır. AK Parti muhalefete düştüğünde görecek. Türkiye'yi dünyayla yarışan bir ülke haline getirmek istiyoruz. Türkiye yeni bir hamle yapmak zorunda. Hakarete karşıyım. Kim olursa olsun. Eleştirebilirsiniz. Ben siyasi partileri ziyaret ediyorum. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Elbette onlarla da konuşacağım. Bu benim bir anlamda doğal görevim. Muharrem İnce'den beklentim, birinci turda bu işi bitirmemiz lazım. Olması gereken budur."