Devleti yıkma planı mı? HDP asıl niyetini mi açıkladı?

Kim demokrasi, kim bölünme vadediyor? Asıl niyetleri devleti mi yıkmak? 7'li koalisyonu HDP mi dizayn ediyor? BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve Ekonomist İbrahim Derici, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Alfatlı, “PKK eşittir HDP ise ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı HDP ile görüşüyorsa PKK ile görüşmüş olmuyor mu? Dünyanın en vahşi terör örgütüyle görüşmüş olmuyor mu?” ifadelerini kullandı.

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